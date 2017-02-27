замечательный собеседник сам пишет и сам себе отвечает даже нечего добавить
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 кві, 2021 20:59
замечательный собеседник сам пишет и сам себе отвечает даже нечего добавить
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:14
даже не реформы, а концепта нет, что делать с пенсиями, - проблема есть, решения нет.
средства допзаработка - депозиты, - это вторично
Как писалось выше, население деньги должно ЗАРАБАТЫВАТЬ - и пока в целом проблемы для активного развития бизнеса есть - вот это первично
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:26
Уважаемый Холява ,но Вы написали Харьковская таможня и товар из рашки , я не импортёр и не в курсе ,можете розъяснить , тоесть если товар из рашки цена для таможенного оформления в рублях а если из Китая то в юанях, а из Европы в евро и всё это на МП "Гоптівка" ?[/quote]
Уважаемый Вадим вот оригинал письма
"Добрый Вечер .
Вы понимаете , на таможне такого не бывает .
Если ты заявил цену на товар , то эта цена будет аксиомой для таможни .
Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов , то даже если производитель напишет письмо , ОБОСНУЕТ , ПРИВЕДЕТ аргументы , РАСЧЕТЫ ,смету производства , что цены понизились в связи с отсутствием спроса , хоть ты УС....ИСЬ , таможня будет считать тебе по заявленной (самой большей цене ).
Я Вас очень прошу указать где именно я писал что это было на Харьковской таможне ?
Ст 7603.
Вы по видимому считаете себя умным, находчивым и умеющим читать ?
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Про Харьковскую таможню я писал умному Буратино.
Примерно это было так ,
Особенно на Харьковской таможне ......(по моему Вы с Харькова )
Попытайтесь в отделе тарифов кого то убедить , что два -три месяца назад Вы имели цену 50 долларов за единицу , а сейчас Вам дали скидку в два доллара .
Там у них есть волшебная форма расчета таможенной цены , связанная с весом и стоимостью ,
......Вы как бы имеете желание поговорить ,,,,,
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:42
Не Харьковская так не Харьковская , но Вы и ранее упоминали свой импорт именно из рашки...
Додано: Нед 18 кві, 2021 09:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Запитання до адміна Штормік - що було не так у повідомленні із словами «полігон» і «все буде Україна» ? Що вас так перекривило ?
Просто для усіх напишіть, чим мотивовано видалення в неділю ?
Додано: Нед 18 кві, 2021 12:10
Валютный рынок в контексте ДС
Шановний ЧИА. Я читаю правила і знаю їх. Дякую, що нагадали
Знаю, що офтоп. Однак вихідні і офтоп був в контексті обговорення.
Якщо ви називаєте компетенцією українофобство, то я ні.
Однак мені дивно , що на вихідні труть таке. Без закликів і в контексті агресії на сході про полігон іі патрони Без образ будь кого .
Додано: Нед 18 кві, 2021 12:24
Ну пока нагнетание продолжается и не только на наших границах. Уже вон и чехи разыскивают Петрова и Боширова (у ГРУ других агентов нет, кроме этих двоих сладких?) и дипломатов РФ высылают. Крысу щемят со всех сторон и она, загнанная в угол, неизвестно что сделает.
В обменках, кстати, курс за выходные подрос на 5 коп.
Додано: Нед 18 кві, 2021 12:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Стас у Вас є можливість це все писати проходячи навчання на полігоні ковтаючи повними легенями сльозогінний газ? У мене не було не то що в цей день, а і на наступний - просто руки відвалювались після кулемету - не надто легка та залізяка, хоча я і регулярно тренуюсь у спортзалі .
Додано: Нед 18 кві, 2021 12:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Василь, в ПП
З повагою!
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