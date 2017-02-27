Додано: Суб 17 кві, 2021 21:26

Vadim V написав: Vadim V написав: холява написав: Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов , Вот если ты заявилпо 57 долларов ,

Сцепления SACHS из рашки? Сцепления SACHS из рашки?





Уважаемый Вадим , я же не написал ,4446 рублей за единицу , а написал 57 долларов .



.....из доступных мне источников информации ,в Челябинске очень хорошо делают и сцепление (диск -корзина ) и рессоры . (умеют припускать металл)

.....НО , обстоятельства ..... Уважаемый Вадим , я же не написал ,4446 рублей за единицу , а написал 57 долларов ......из доступных мне источников информации ,в Челябинске очень хорошо делают и сцепление (диск -корзина ) и рессоры . (умеют припускать металл).....НО , обстоятельства .....

Уважаемый Холява ,но Вы написали Харьковская таможня и товар из рашки , я не импортёр и не в курсе ,можете розъяснить , тоесть если товар из рашки цена для таможенного оформления в рублях а если из Китая то в юанях, а из Европы в евро и всё это на МП "Гоптівка" ?[/quote]Уважаемый Вадим вот оригинал письма"Добрый Вечер .Вы понимаете , на таможне такого не бывает .Если ты заявил цену на товар , то эта цена будет аксиомой для таможни .Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов , то даже если производитель напишет письмо , ОБОСНУЕТ , ПРИВЕДЕТ аргументы , РАСЧЕТЫ ,смету производства , что цены понизились в связи с отсутствием спроса , хоть ты УС....ИСЬ , таможня будет считать тебе по заявленной (самой большей цене ).Я Вас очень прошу указать где именно я писал что это было на Харьковской таможне ?Ст 7603.Вы по видимому считаете себя умным, находчивым и умеющим читать ?