Додано: Нед 18 кві, 2021 16:14

kluychkooleg написав: orest написав: Якщо активні зустрічі і перемовини, які проводилися цього тижня довкола проблеми ескалації воєнного конфлікту, приведуть з понеділка до паузи і роздумів та зменшення в ЗМІ градусу істерики, то економічний і монетарний фундамент зумовить, найімовірніше, зміцнення грн. Якщо істерія продовжиться - залишимся де є (між 27,9 і 28). Якщо активні зустрічі і перемовини, які проводилися цього тижня довкола проблеми ескалації воєнного конфлікту, приведуть з понеділка до паузи і роздумів та зменшення в ЗМІ градусу істерики, то економічний і монетарний фундамент зумовить, найімовірніше, зміцнення грн. Якщо істерія продовжиться - залишимся де є (між 27,9 і 28).



Ну пока нагнетание продолжается и не только на наших границах. Уже вон и чехи разыскивают Петрова и Боширова (у ГРУ других агентов нет, кроме этих двоих сладких?) и дипломатов РФ высылают. Крысу щемят со всех сторон и она, загнанная в угол, неизвестно что сделает.

В обменках, кстати, курс за выходные подрос на 5 коп. Ну пока нагнетание продолжается и не только на наших границах. Уже вон и чехи разыскивают Петрова и Боширова (у ГРУ других агентов нет, кроме этих двоих сладких?) и дипломатов РФ высылают. Крысу щемят со всех сторон и она, загнанная в угол, неизвестно что сделает.В обменках, кстати, курс за выходные подрос на 5 коп.

Я дуже сумніваюся, що США, Чехія, Німеччина і тд до цього часу не помічали, що більшість дипломатичних працівників з мордору - це шпигуни, грушники і тд. Але якщо всі разом в один момент почали висилати цю підлоту додому, значить щось таки змінилося у світі. Гостра світова зосередженість на подіях біля кордонів нашої Батьківщини - це дуже добре. Все під контролем, ситуація моніториться безперервно онлайн і кремлівським виродкам важко буде зіпхнути початок масштабних боїв на провокації наших військ. Відповідно, в США, Великобританії і їх союзників будуть прямі підстави діяти. Відповідно і в Берліну з Парижем, Римом і Віднем буде менше маневру для підлян в спину.Щодо пацюка, загнаного в кут. Заразпуйло ще має шанс вернути війська з окупованих територій чи зменшити напругу, відмовитися від подальшої ескалації і залишити собі і оточенню все, що мають. Початок же відкритої війни, швидше всього, буде означати замороження, арешт всього майна, нерухомості і фінансів в цивілізованому світі. Адже ні для кого не секрет, що вони цього всього на десятки млрд уо тримають в Європі, США і тд... Їх діти, дружини, часто батьки живуть не в норільську, йошкаралі, уфі, якійсь іншій тьмутаракані чи навіть не в москві чи пітері. Їх всіх теж, мабуть, в разі війни випруть назад під снаряди і ракети...П.С. Виглядає, що кремль на днях "гіперопозиціонера" Навального таки замордує. А тут уже можуть бути значні внутрішні нюанси...