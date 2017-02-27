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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 кві, 2021 20:59
prodigy написав:
тем не менее, у РФ огромные проблемы с наполнением бюджета, и облигации внутреннего займа РФ в 2020 году больше 30% выкупили госбанки (которые и так убыточны)
замечательный собеседник сам пишет и сам себе отвечает даже нечего добавить
prodigy написав:
...правда с такими керманычами как Зе и Ко у нас не намного дела с госдолгом и ОВГЗ лучше)
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Додано: Суб 17 кві, 2021 21:14
ruvex написав: Shaman написав:
это тупик... с другой стороны - куда пенсионеров - на мороз???
так и живем
Каких еще реформ не хватает...?
Средства дополнительного заработка и повышения уровня платежеспособности населения срезаются правительством, в противовес идут очередные повышения для вытруски последнего из матрасов и штрафы за неуплаты, автоматические списания долгов. Цены и тарифы съели пенсии и зарплаты, пирамида ОВГЗ съела проценты по депо, ручное регулирование курса съело возможный заработок на валюте.
И что реально сделано для граждан страны, не для смотрящих в набсоветах, а для граждан живущих в этой стране? От ответа на этот вопрос зависит дальнейшее и будущее не Франции и Германии, не США - а этой страны.
даже не реформы, а концепта нет, что делать с пенсиями, - проблема есть, решения нет.
средства допзаработка - депозиты, - это вторично
Как писалось выше, население деньги должно ЗАРАБАТЫВАТЬ - и пока в целом проблемы для активного развития бизнеса есть - вот это первично
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Shaman
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Додано: Суб 17 кві, 2021 21:26
Vadim V написав: Vadim V написав: холява написав:
Вот если ты заявил сцепление САКС
по 57 долларов ,
Сцепления SACHS из рашки?
Уважаемый Вадим , я же не написал ,4446 рублей за единицу , а написал 57 долларов .
.....из доступных мне источников информации ,в Челябинске очень хорошо делают и сцепление (диск -корзина ) и рессоры . (умеют припускать металл)
.....НО , обстоятельства .....
Уважаемый Холява ,но Вы написали Харьковская таможня и товар из рашки , я не импортёр и не в курсе ,можете розъяснить , тоесть если товар из рашки цена для таможенного оформления в рублях а если из Китая то в юанях, а из Европы в евро и всё это на МП "Гоптівка" ?[/quote]
Уважаемый Вадим вот оригинал письма
"Добрый Вечер .
Вы понимаете , на таможне такого не бывает .
Если ты заявил цену на товар , то эта цена будет аксиомой для таможни .
Вот если ты заявил сцепление САКС по 57 долларов , то даже если производитель напишет письмо , ОБОСНУЕТ , ПРИВЕДЕТ аргументы , РАСЧЕТЫ ,смету производства , что цены понизились в связи с отсутствием спроса , хоть ты УС....ИСЬ , таможня будет считать тебе по заявленной (самой большей цене ).
Я Вас очень прошу указать где именно я писал что это было на Харьковской таможне ?
Ст 7603.
Вы по видимому считаете себя умным, находчивым и умеющим читать ?
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Додано: Суб 17 кві, 2021 21:34
Про Харьковскую таможню я писал умному Буратино.
Примерно это было так ,
Особенно на Харьковской таможне ......(по моему Вы с Харькова )
Попытайтесь в отделе тарифов кого то убедить , что два -три месяца назад Вы имели цену 50 долларов за единицу , а сейчас Вам дали скидку в два доллара .
Там у них есть волшебная форма расчета таможенной цены , связанная с весом и стоимостью ,
......Вы как бы имеете желание поговорить ,,,,,
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Додано: Суб 17 кві, 2021 21:42
холява написав:
Про Харьковскую таможню я писал умному Буратино.
Примерно это было так ,
Особенно на Харьковской таможне ......(по моему Вы с Харькова )
Попытайтесь в отделе тарифов кого то убедить , что два -три месяца назад Вы имели цену 50 долларов за единицу , а сейчас Вам дали скидку в два доллара .
Там у них есть волшебная форма расчета таможенной цены , связанная с весом и стоимостью ,
......Вы как бы имеете желание поговорить ,,,,,
Не Харьковская так не Харьковская , но Вы и ранее упоминали свой импорт именно из рашки...
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Vadim V
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Додано: Нед 18 кві, 2021 12:24
orest написав:
Якщо активні зустрічі і перемовини, які проводилися цього тижня довкола проблеми ескалації воєнного конфлікту, приведуть з понеділка до паузи і роздумів та зменшення в ЗМІ градусу істерики, то економічний і монетарний фундамент зумовить, найімовірніше, зміцнення грн. Якщо істерія продовжиться - залишимся де є (між 27,9 і 28).
Ну пока нагнетание продолжается и не только на наших границах. Уже вон и чехи разыскивают Петрова и Боширова (у ГРУ других агентов нет, кроме этих двоих сладких?) и дипломатов РФ высылают. Крысу щемят со всех сторон и она, загнанная в угол, неизвестно что сделает.
В обменках, кстати, курс за выходные подрос на 5 коп.
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kluychkooleg
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Додано: Нед 18 кві, 2021 12:53
Курс в обменках Харькова подрос за выходные на 5 коп, 27.95 - 28.05
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Додано: Нед 18 кві, 2021 14:45
Запорожье повы в обед 27,92/28,00
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edvardd
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Додано: Нед 18 кві, 2021 16:14
kluychkooleg написав: orest написав:
Якщо активні зустрічі і перемовини, які проводилися цього тижня довкола проблеми ескалації воєнного конфлікту, приведуть з понеділка до паузи і роздумів та зменшення в ЗМІ градусу істерики, то економічний і монетарний фундамент зумовить, найімовірніше, зміцнення грн. Якщо істерія продовжиться - залишимся де є (між 27,9 і 28).
Ну пока нагнетание продолжается и не только на наших границах. Уже вон и чехи разыскивают Петрова и Боширова (у ГРУ других агентов нет, кроме этих двоих сладких?) и дипломатов РФ высылают. Крысу щемят со всех сторон и она, загнанная в угол, неизвестно что сделает.
В обменках, кстати, курс за выходные подрос на 5 коп.
Я дуже сумніваюся, що США, Чехія, Німеччина і тд до цього часу не помічали, що більшість дипломатичних працівників з мордору - це шпигуни, грушники і тд. Але якщо всі разом в один момент почали висилати цю підлоту додому, значить щось таки змінилося у світі. Гостра світова зосередженість на подіях біля кордонів нашої Батьківщини - це дуже добре. Все під контролем, ситуація моніториться безперервно онлайн і кремлівським виродкам важко буде зіпхнути початок масштабних боїв на провокації наших військ. Відповідно, в США, Великобританії і їх союзників будуть прямі підстави діяти. Відповідно і в Берліну з Парижем, Римом і Віднем буде менше маневру для підлян в спину.
Щодо пацюка, загнаного в кут. Заразпуйло ще має шанс вернути війська з окупованих територій чи зменшити напругу, відмовитися від подальшої ескалації і залишити собі і оточенню все, що мають. Початок же відкритої війни, швидше всього, буде означати замороження, арешт всього майна, нерухомості і фінансів в цивілізованому світі. Адже ні для кого не секрет, що вони цього всього на десятки млрд уо тримають в Європі, США і тд... Їх діти, дружини, часто батьки живуть не в норільську, йошкаралі, уфі, якійсь іншій тьмутаракані чи навіть не в москві чи пітері. Їх всіх теж, мабуть, в разі війни випруть назад під снаряди і ракети...
П.С. Виглядає, що кремль на днях "гіперопозиціонера" Навального таки замордує. А тут уже можуть бути значні внутрішні нюанси...
Востаннє редагувалось orest
в Нед 18 кві, 2021 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 16:15
Успіх написав:
Так, як вихідний і ніхто нічого тут не пише, то пропоную тему
Успіх написав: dinozavrik написав:
інші альтернативи
Інші альтернативи нерухомості - це НЕ альтернативи!
Хіба вони такі ж малоризикові?
Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни)
Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?
Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але...
Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя!
Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них!
А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче!
Так що -
ДумайТЕ!
слабая попытка наброса
это больше надо в ветке про недвигу обсуждать.
как-то Вы не говорите о варианте - вложить в котлован - и ходить потом вокруг котлована, где же там Ваша инвестиция?
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Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ
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