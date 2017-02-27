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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 кві, 2021 16:28
Успіх на любой "альтернативе" можно уйти в минуса и недвига--далеко не исключение! тут каждый сам себе доктор. сейчас многие понесли лишние деньги в недвигу. но что будет, когда спрос на аренду упадёт, депоставки повысятся, грн девальвирует до безрискового, по мнению обывателя, на ближайшие пару лет уровня или МВФ прокредитует, и все ринутся продавать убыточные кв. метры? как пример. имхо
я не про отдельно взятый сценарий, а про риски в целом
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clash
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Додано: Нед 18 кві, 2021 16:43
Успіх написав: Shaman написав:
слабая попытка
Ну так я й запитую, хіба ж є щось схоже/альтернатива новобудові?
Валюта?
Метали?
Крипта?
Ні! - вони НЕ альтернатива РН!
Чи є сумніви?
Долярчику, звичайно ж НЕ альтернатива. Спостерігаючи, як РФ стягує війська до наших кордонів, люди, напевно, мріють вкласти кошти саме в українську нерухомість
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fler
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Додано: Нед 18 кві, 2021 16:58
а где действительно делся Долярчик?
почему не пишет?
думаю что многим форумчанам, по многим вопросам не хватает его экспертного мнения...
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uaprofi
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:00
uaprofi написав:
а где действительно делся Долярчик
?
по многим вопросам не хватает его экспертного мнения...
Успіх--это он
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clash
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:09
fler написав: Успіх написав: Shaman написав:
слабая попытка
Ну так я й запитую, хіба ж є щось схоже/альтернатива новобудові?
Валюта?
Метали?
Крипта?
Ні! - вони НЕ альтернатива РН!
Чи є сумніви?
Долярчику, звичайно ж НЕ альтернатива. Спостерігаючи, як РФ стягує війська до наших кордонів, люди, напевно, мріють вкласти кошти саме в українську нерухомість
Ой, квіточка з'явилась. Давно не чув про тебе нічого.
Доброго дня, дівчинко-красуня.
Згоден щодо Вашої думки про інвестиції в українську нерухомість перед війною. Особливо в той час, коли вона має пропозиції у кількості, що явно більше реального попиту, а ціни на неї вже задраті до небес і не враховують риски стати недобудівлями в умовах початку масштабних бойових дій.
Щодо альтернатив для інвестування. Сьогодні отримав від товарища наганяй дружній. Він іноді діяв згідно моїх рекомендацій щодо трендів на деякі товари, а я помилився відповідно цін на соняшникову олію у марті 2020 року, порадивши йому вичекати і не здійснювати закупівлю на відскоку ціни від мінімуму. А в той час ринок повернувся і тренд сформувався новий - на зростання цін. Ціни на олію продовжують помітно зростати вже протягом року. І можливо акції деяких українських виробників соняшної олії ще продаються на фондовому ринку по низькім цінам, без урахування таких позитивних новин на ринку сонячної олії. А ці новини вже мотивують на створення нових підприємств у цій галузі в Україні, значить капіталізація існуючих буде впевненно зростати.
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buratinyo
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:21
fler написав:
Спостерігаючи, як РФ стягує війська до наших кордонів, люди, напевно, мріють вкласти кошти саме в українську нерухомість
будет ли кто то завоёвывать соседа который в долгах как в шелках? При военных действиях Украина откажется от внешних обязательств, и лондонском суде будет права. За Украину воевать никто не будет, но если Запад хочет вернуть кредиты, у него есть достаточно инструментов чтобы войны не было, эмбарго, свифт, запрет инвестиций в рф, предоставление Украине самого современного вооружения и прочее прочее.
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vitaliian
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:25
buratinyo написав:
А в той час ринок повернувся і тренд сформувався новий - на зростання цін. Ціни на олію продовжують помітно зростати вже протягом року. І можливо акції деяких українських виробників соняшної олії ще продаються на фондовому ринку по низькім цінам, без урахування таких позитивних новин на ринку сонячної олії. А ці новини вже мотивують на створення нових підприємств у цій галузі в Україні, значить капіталізація існуючих буде впевненно зростати.
повальная остановка маслоэкстракционных заводов ввиду жесточайшего дефицита сырья мотивирует строить новые производтва? ну-ну
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juristkostya
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:25
Умному
холява написав:
Про Харьковскую таможню я писал умному Буратино.
Буратино?
Не знаю как это даже воспринять? Это, типа, попытка оскорбления от врача на пенсии или все же признание Вами собственной ошибки наконец-то и принятие того факта, что Вы не доработали при взаимодействии с харьковской таможней? Ничего личного, просто бизнес.
Не знаю, но раз речь пошла о врачах... В Харькове с ковидом очень напряженно сейчас. Рядом, очень рядом умирают. Есть уже смерти среди близких знакомых, друзей... Возможно ковид еще не оказал своего деструктивного влияния на экономику и валютный рынок в полной мере. Все еще впереди. Поэтому считаю, что поднятая выше тема об инвестициях, инвестициях в недвижимость или просто малых спекуляциях сейчас очень актуальна.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:34
vitaliian написав:
будет ли кто то завоёвывать соседа который в долгах как в шелках?
можно подумать, там экономическая мотивация имеет решающее значение...
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:36
vitaliian написав: fler написав:
Спостерігаючи, як РФ стягує війська до наших кордонів, люди, напевно, мріють вкласти кошти саме в українську нерухомість
будет ли кто то завоёвывать соседа который в долгах как в шелках?
март 2014 года. Аннексия Крыма
апрель 2014 года. Захват части Донецкой и Луганской области
Действительно, кто же это сделал ?
Или у тебя короткая память, как у золотой рыбки
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pesikot
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Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ
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