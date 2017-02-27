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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7610761176127613>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 122
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
49%
60
28.00-28.50
18%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 16:28

Успіх на любой "альтернативе" можно уйти в минуса и недвига--далеко не исключение! тут каждый сам себе доктор. сейчас многие понесли лишние деньги в недвигу. но что будет, когда спрос на аренду упадёт, депоставки повысятся, грн девальвирует до безрискового, по мнению обывателя, на ближайшие пару лет уровня или МВФ прокредитует, и все ринутся продавать убыточные кв. метры? как пример. имхо
я не про отдельно взятый сценарий, а про риски в целом
clash
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 16:43

  Успіх написав:
  Shaman написав:слабая попытка

Ну так я й запитую, хіба ж є щось схоже/альтернатива новобудові?
Валюта?
Метали?
Крипта?
Ні! - вони НЕ альтернатива РН!
Чи є сумніви? :)


Долярчику, звичайно ж НЕ альтернатива. Спостерігаючи, як РФ стягує війська до наших кордонів, люди, напевно, мріють вкласти кошти саме в українську нерухомість :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 16:58

а где действительно делся Долярчик?
почему не пишет?
думаю что многим форумчанам, по многим вопросам не хватает его экспертного мнения...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:00

  uaprofi написав:а где действительно делся Долярчик?
по многим вопросам не хватает его экспертного мнения...

Успіх--это он
clash
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:09

  fler написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:слабая попытка

Ну так я й запитую, хіба ж є щось схоже/альтернатива новобудові?
Валюта?
Метали?
Крипта?
Ні! - вони НЕ альтернатива РН!
Чи є сумніви? :)


Долярчику, звичайно ж НЕ альтернатива. Спостерігаючи, як РФ стягує війська до наших кордонів, люди, напевно, мріють вкласти кошти саме в українську нерухомість :roll:


Ой, квіточка з'явилась. Давно не чув про тебе нічого. :mrgreen:
Доброго дня, дівчинко-красуня.

Згоден щодо Вашої думки про інвестиції в українську нерухомість перед війною. Особливо в той час, коли вона має пропозиції у кількості, що явно більше реального попиту, а ціни на неї вже задраті до небес і не враховують риски стати недобудівлями в умовах початку масштабних бойових дій.

Щодо альтернатив для інвестування. Сьогодні отримав від товарища наганяй дружній. Він іноді діяв згідно моїх рекомендацій щодо трендів на деякі товари, а я помилився відповідно цін на соняшникову олію у марті 2020 року, порадивши йому вичекати і не здійснювати закупівлю на відскоку ціни від мінімуму. А в той час ринок повернувся і тренд сформувався новий - на зростання цін. Ціни на олію продовжують помітно зростати вже протягом року. І можливо акції деяких українських виробників соняшної олії ще продаються на фондовому ринку по низькім цінам, без урахування таких позитивних новин на ринку сонячної олії. А ці новини вже мотивують на створення нових підприємств у цій галузі в Україні, значить капіталізація існуючих буде впевненно зростати.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Спостерігаючи, як РФ стягує війська до наших кордонів, люди, напевно, мріють вкласти кошти саме в українську нерухомість
будет ли кто то завоёвывать соседа который в долгах как в шелках? При военных действиях Украина откажется от внешних обязательств, и лондонском суде будет права. За Украину воевать никто не будет, но если Запад хочет вернуть кредиты, у него есть достаточно инструментов чтобы войны не было, эмбарго, свифт, запрет инвестиций в рф, предоставление Украине самого современного вооружения и прочее прочее.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:А в той час ринок повернувся і тренд сформувався новий - на зростання цін. Ціни на олію продовжують помітно зростати вже протягом року. І можливо акції деяких українських виробників соняшної олії ще продаються на фондовому ринку по низькім цінам, без урахування таких позитивних новин на ринку сонячної олії. А ці новини вже мотивують на створення нових підприємств у цій галузі в Україні, значить капіталізація існуючих буде впевненно зростати.
повальная остановка маслоэкстракционных заводов ввиду жесточайшего дефицита сырья мотивирует строить новые производтва? ну-ну
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:25

  холява написав:Про Харьковскую таможню я писал умному Буратино.


Умному Буратино? :mrgreen:

Не знаю как это даже воспринять? Это, типа, попытка оскорбления от врача на пенсии или все же признание Вами собственной ошибки наконец-то и принятие того факта, что Вы не доработали при взаимодействии с харьковской таможней? Ничего личного, просто бизнес.

Не знаю, но раз речь пошла о врачах... В Харькове с ковидом очень напряженно сейчас. Рядом, очень рядом умирают. Есть уже смерти среди близких знакомых, друзей... Возможно ковид еще не оказал своего деструктивного влияния на экономику и валютный рынок в полной мере. Все еще впереди. Поэтому считаю, что поднятая выше тема об инвестициях, инвестициях в недвижимость или просто малых спекуляциях сейчас очень актуальна.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:будет ли кто то завоёвывать соседа который в долгах как в шелках?
можно подумать, там экономическая мотивация имеет решающее значение...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:36

  vitaliian написав:
  fler написав:Спостерігаючи, як РФ стягує війська до наших кордонів, люди, напевно, мріють вкласти кошти саме в українську нерухомість
будет ли кто то завоёвывать соседа который в долгах как в шелках?

март 2014 года. Аннексия Крыма
апрель 2014 года. Захват части Донецкой и Луганской области

Действительно, кто же это сделал ?
Или у тебя короткая память, как у золотой рыбки
pesikot
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