fler написав:Спостерігаючи, як РФ стягує війська до наших кордонів, люди, напевно, мріють вкласти кошти саме в українську нерухомість
будет ли кто то завоёвывать соседа который в долгах как в шелках? При военных действиях Украина откажется от внешних обязательств, и лондонском суде будет права. За Украину воевать никто не будет, но если Запад хочет вернуть кредиты, у него есть достаточно инструментов чтобы войны не было, эмбарго, свифт, запрет инвестиций в рф, предоставление Украине самого современного вооружения и прочее прочее.
а с чего вы взяли, что вернуть кредиты--главная цель, и сомневаюсь, что они их заполучат в ближайшие лет 100? и где та черта, которую запад не захочет переступить дабы не раздраконить маньяка, которому нечего будет терять? но имхо: обыватель с котлетой (который не может позволить себе недвигу за рубежом) понимает, что в случае глобального вторжения ему поможет только нал и то не факт, а жить дальше надо, и даже возможно это оказывает обратный эффект: сколько той жизни--поживу красиво. считаю этот фактор маловлиятельным, но вполне могу ошибаться.
buratinyo написав:А в той час ринок повернувся і тренд сформувався новий - на зростання цін. Ціни на олію продовжують помітно зростати вже протягом року. І можливо акції деяких українських виробників соняшної олії ще продаються на фондовому ринку по низькім цінам, без урахування таких позитивних новин на ринку сонячної олії. А ці новини вже мотивують на створення нових підприємств у цій галузі в Україні, значить капіталізація існуючих буде впевненно зростати.
повальная остановка маслоэкстракционных заводов ввиду жесточайшего дефицита сырья мотивирует строить новые производства? ну-ну
Мне интересно, Вы на самом деле юрист? Вы понимаете разницу между "предприятиями этой отрасли" и конкретно маслоэкстракционными заводами, которые Вы упомянули?
Ну, и расскажите подробнее - где Вы узнали об жесточайшем дефиците семечки подсолнечника для украинских маслоэкстракционных заводов? Это интересно особенно на фоне роста экспорта именно фасованного в Украине подсолнечного масла. Т.е. заводы получается загружены по самое "не могу".
Кстати, как юрист Вы не могли бы сделать оценку одного подзаконного акта?
buratinyo написав:А в той час ринок повернувся і тренд сформувався новий - на зростання цін. Ціни на олію продовжують помітно зростати вже протягом року. І можливо акції деяких українських виробників соняшної олії ще продаються на фондовому ринку по низькім цінам, без урахування таких позитивних новин на ринку сонячної олії. А ці новини вже мотивують на створення нових підприємств у цій галузі в Україні, значить капіталізація існуючих буде впевненно зростати.
повальная остановка маслоэкстракционных заводов ввиду жесточайшего дефицита сырья мотивирует строить новые производства? ну-ну
Мне интересно, Вы на самом деле юрист? Вы понимаете разницу между "предприятиями этой отрасли" и конкретно маслоэкстракционными заводами, которые Вы упомянули?
Ну, и расскажите подробнее - где Вы узнали об жесточайшем дефиците семечки подсолнечника для украинских маслоэкстракционных заводов? Это интересно особенно на фоне роста экспорта именно фасованного в Украине подсолнечного масла. Т.е. заводы получается загружены по самое "не могу".
Кстати, как юрист Вы не могли бы сделать оценку одного подзаконного акта?
1. моим соседом по кабинету уже года 4 является финдиректор одного агрохолдинга. Так что, владею темой более чем. Из самых первых рук. 2. Могу, но, конечно, не в "инициативном порядке".
Ну, и расскажите подробнее - где Вы узнали об жесточайшем дефиците семечки подсолнечника для украинских маслоэкстракционных заводов? Это интересно особенно на фоне роста экспорта именно фасованного в Украине подсолнечного масла. Т.е. заводы получается загружены по самое "не могу".
одно из другого точно не следует. дефицит около 30 % до загруженности по самое не могу