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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7610761176127613

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 122
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
49%
60
28.00-28.50
18%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:36

  vitaliian написав:
  fler написав:Спостерігаючи, як РФ стягує війська до наших кордонів, люди, напевно, мріють вкласти кошти саме в українську нерухомість
будет ли кто то завоёвывать соседа который в долгах как в шелках? При военных действиях Украина откажется от внешних обязательств, и лондонском суде будет права. За Украину воевать никто не будет, но если Запад хочет вернуть кредиты, у него есть достаточно инструментов чтобы войны не было, эмбарго, свифт, запрет инвестиций в рф, предоставление Украине самого современного вооружения и прочее прочее.

а с чего вы взяли, что вернуть кредиты--главная цель, и сомневаюсь, что они их заполучат в ближайшие лет 100? и где та черта, которую запад не захочет переступить дабы не раздраконить маньяка, которому нечего будет терять?
но имхо: обыватель с котлетой (который не может позволить себе недвигу за рубежом) понимает, что в случае глобального вторжения ему поможет только нал и то не факт, а жить дальше надо, и даже возможно это оказывает обратный эффект: сколько той жизни--поживу красиво. считаю этот фактор маловлиятельным, но вполне могу ошибаться.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:37

  juristkostya написав:
  buratinyo написав:А в той час ринок повернувся і тренд сформувався новий - на зростання цін. Ціни на олію продовжують помітно зростати вже протягом року. І можливо акції деяких українських виробників соняшної олії ще продаються на фондовому ринку по низькім цінам, без урахування таких позитивних новин на ринку сонячної олії. А ці новини вже мотивують на створення нових підприємств у цій галузі в Україні, значить капіталізація існуючих буде впевненно зростати.
повальная остановка маслоэкстракционных заводов ввиду жесточайшего дефицита сырья мотивирует строить новые производства? ну-ну

Мне интересно, Вы на самом деле юрист? Вы понимаете разницу между "предприятиями этой отрасли" и конкретно маслоэкстракционными заводами, которые Вы упомянули?

Ну, и расскажите подробнее - где Вы узнали об жесточайшем дефиците семечки подсолнечника для украинских маслоэкстракционных заводов? Это интересно особенно на фоне роста экспорта именно фасованного в Украине подсолнечного масла. Т.е. заводы получается загружены по самое "не могу".

Кстати, как юрист Вы не могли бы сделать оценку одного подзаконного акта?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:45

  buratinyo написав:
  juristkostya написав:
  buratinyo написав:А в той час ринок повернувся і тренд сформувався новий - на зростання цін. Ціни на олію продовжують помітно зростати вже протягом року. І можливо акції деяких українських виробників соняшної олії ще продаються на фондовому ринку по низькім цінам, без урахування таких позитивних новин на ринку сонячної олії. А ці новини вже мотивують на створення нових підприємств у цій галузі в Україні, значить капіталізація існуючих буде впевненно зростати.
повальная остановка маслоэкстракционных заводов ввиду жесточайшего дефицита сырья мотивирует строить новые производства? ну-ну

Мне интересно, Вы на самом деле юрист? Вы понимаете разницу между "предприятиями этой отрасли" и конкретно маслоэкстракционными заводами, которые Вы упомянули?

Ну, и расскажите подробнее - где Вы узнали об жесточайшем дефиците семечки подсолнечника для украинских маслоэкстракционных заводов? Это интересно особенно на фоне роста экспорта именно фасованного в Украине подсолнечного масла. Т.е. заводы получается загружены по самое "не могу".

Кстати, как юрист Вы не могли бы сделать оценку одного подзаконного акта?

1. моим соседом по кабинету уже года 4 является финдиректор одного агрохолдинга. Так что, владею темой более чем. Из самых первых рук.
2. Могу, но, конечно, не в "инициативном порядке".
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:49

buratinyo
Ну, и расскажите подробнее - где Вы узнали об жесточайшем дефиците семечки подсолнечника для украинских маслоэкстракционных заводов? Это интересно особенно на фоне роста экспорта именно фасованного в Украине подсолнечного масла. Т.е. заводы получается загружены по самое "не могу".

одно из другого точно не следует. дефицит около 30 % до загруженности по самое не могу
clash
 
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  #<1 ... 7610761176127613
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