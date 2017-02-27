fler написав:Спостерігаючи, як РФ стягує війська до наших кордонів, люди, напевно, мріють вкласти кошти саме в українську нерухомість
будет ли кто то завоёвывать соседа который в долгах как в шелках? При военных действиях Украина откажется от внешних обязательств, и лондонском суде будет права. За Украину воевать никто не будет, но если Запад хочет вернуть кредиты, у него есть достаточно инструментов чтобы войны не было, эмбарго, свифт, запрет инвестиций в рф, предоставление Украине самого современного вооружения и прочее прочее.
а с чего вы взяли, что вернуть кредиты--главная цель, и сомневаюсь, что они их заполучат в ближайшие лет 100? и где та черта, которую запад не захочет переступить дабы не раздраконить маньяка, которому нечего будет терять? но имхо: обыватель с котлетой (который не может позволить себе недвигу за рубежом) понимает, что в случае глобального вторжения ему поможет только нал и то не факт, а жить дальше надо, и даже возможно это оказывает обратный эффект: сколько той жизни--поживу красиво. считаю этот фактор маловлиятельным, но вполне могу ошибаться.
buratinyo написав:А в той час ринок повернувся і тренд сформувався новий - на зростання цін. Ціни на олію продовжують помітно зростати вже протягом року. І можливо акції деяких українських виробників соняшної олії ще продаються на фондовому ринку по низькім цінам, без урахування таких позитивних новин на ринку сонячної олії. А ці новини вже мотивують на створення нових підприємств у цій галузі в Україні, значить капіталізація існуючих буде впевненно зростати.
повальная остановка маслоэкстракционных заводов ввиду жесточайшего дефицита сырья мотивирует строить новые производства? ну-ну
Мне интересно, Вы на самом деле юрист? Вы понимаете разницу между "предприятиями этой отрасли" и конкретно маслоэкстракционными заводами, которые Вы упомянули?
Ну, и расскажите подробнее - где Вы узнали об жесточайшем дефиците семечки подсолнечника для украинских маслоэкстракционных заводов? Это интересно особенно на фоне роста экспорта именно фасованного в Украине подсолнечного масла. Т.е. заводы получается загружены по самое "не могу".
Кстати, как юрист Вы не могли бы сделать оценку одного подзаконного акта?
buratinyo написав:А в той час ринок повернувся і тренд сформувався новий - на зростання цін. Ціни на олію продовжують помітно зростати вже протягом року. І можливо акції деяких українських виробників соняшної олії ще продаються на фондовому ринку по низькім цінам, без урахування таких позитивних новин на ринку сонячної олії. А ці новини вже мотивують на створення нових підприємств у цій галузі в Україні, значить капіталізація існуючих буде впевненно зростати.
повальная остановка маслоэкстракционных заводов ввиду жесточайшего дефицита сырья мотивирует строить новые производства? ну-ну
Мне интересно, Вы на самом деле юрист? Вы понимаете разницу между "предприятиями этой отрасли" и конкретно маслоэкстракционными заводами, которые Вы упомянули?
Ну, и расскажите подробнее - где Вы узнали об жесточайшем дефиците семечки подсолнечника для украинских маслоэкстракционных заводов? Это интересно особенно на фоне роста экспорта именно фасованного в Украине подсолнечного масла. Т.е. заводы получается загружены по самое "не могу".
Кстати, как юрист Вы не могли бы сделать оценку одного подзаконного акта?
1. моим соседом по кабинету уже года 4 является финдиректор одного агрохолдинга. Так что, владею темой более чем. Из самых первых рук. 2. Могу, но, конечно, не в "инициативном порядке".
Ну, и расскажите подробнее - где Вы узнали об жесточайшем дефиците семечки подсолнечника для украинских маслоэкстракционных заводов? Это интересно особенно на фоне роста экспорта именно фасованного в Украине подсолнечного масла. Т.е. заводы получается загружены по самое "не могу".
одно из другого точно не следует. дефицит около 30 % до загруженности по самое не могу
Ну, и расскажите подробнее - где Вы узнали об жесточайшем дефиците семечки подсолнечника для украинских маслоэкстракционных заводов? Это интересно особенно на фоне роста экспорта именно фасованного в Украине подсолнечного масла. Т.е. заводы получается загружены по самое "не могу".
одно из другого точно не следует. дефицит около 30 % до загруженности по самое не могу
Ок. Но... 1. Не упускаете ли Вы при этом из виду традиционное из года в год снижение загруженности заводов по причине сезонности? 2. Можно ли в этой связи текущую ситуацию на рынке назвать повальной остановка маслоэкстракционных заводов ввиду жесточайшего дефицита сырья? Ведь заводы каждый год приостанавливаются в апреле-мае, это у них сезонное - в эти месяцы обычно начинают работы по ремонту и модернизации.
buratinyo написав:1. Не упускаете ли Вы при этом из виду традиционное из года в год снижение загруженности заводов по причине сезонности? 2. Можно ли в этой связи текущую ситуацию на рынке назвать повальной остановка маслоэкстракционных заводов ввиду жесточайшего дефицита сырья? Ведь заводы каждый год приостанавливаются в апреле-мае, это у них сезонное - в эти месяцы обычно начинают работы по ремонту и модернизации.
откуда вы черпаете свои тезисы? 1. просадка сильно глубже традиционной 2. остановка на ремонт обычно не раньше июня. В удачные сезоны - июль-август. 3. проблемы с загрузкой в этом году начались ещё в середине зимы, что вообще ни в какую традиционную сезонность не укладывается.
buratinyo написав:Мне интересно, Вы на самом деле юрист? Вы понимаете разницу между "предприятиями этой отрасли" и конкретно маслоэкстракционными заводами, которые Вы упомянули?
Ну, и расскажите подробнее - где Вы узнали об жесточайшем дефиците семечки подсолнечника для украинских маслоэкстракционных заводов? Это интересно особенно на фоне роста экспорта именно фасованного в Украине подсолнечного масла. Т.е. заводы получается загружены по самое "не могу".
Кстати, как юрист Вы не могли бы сделать оценку одного подзаконного акта?
1. моим соседом по кабинету уже года 4 является финдиректор одного агрохолдинга. Так что, владею темой более чем. Из самых первых рук. 2. Могу, но, конечно, не в "инициативном порядке".
1. А почему Вы с финансовым директором агрохолдинга в одном кабинете? Так, спросил просто.. 2. Жаль. Тут именно желание больше необходимо, чем уровень юридического образования и квалификация. Вопрос несложный. Тема важная для каждого просто. Забудьте.
buratinyo написав:1. Не упускаете ли Вы при этом из виду традиционное из года в год снижение загруженности заводов по причине сезонности? 2. Можно ли в этой связи текущую ситуацию на рынке назвать повальной остановка маслоэкстракционных заводов ввиду жесточайшего дефицита сырья? Ведь заводы каждый год приостанавливаются в апреле-мае, это у них сезонное - в эти месяцы обычно начинают работы по ремонту и модернизации.
откуда вы черпаете свои тезисы? 1. просадка сильно глубже традиционной 2. остановка на ремонт обычно не раньше июня. В удачные сезоны - июль-август. 3. проблемы с загрузкой в этом году начались ещё в середине зимы, что вообще ни в какую традиционную сезонность не укладывается.
Из этого я сделал выводы, что подсолнечник для агрохолдингов стал суперприбыльной темой. Так как Украина является лидером среди стран экспортеров, то это значит, что такой рост цен не окажется незамеченным для аграриев, которые каждый год выбирают какой культурой засеять поля.
buratinyo написав:1. Не упускаете ли Вы при этом из виду традиционное из года в год снижение загруженности заводов по причине сезонности? 2. Можно ли в этой связи текущую ситуацию на рынке назвать повальной остановка маслоэкстракционных заводов ввиду жесточайшего дефицита сырья? Ведь заводы каждый год приостанавливаются в апреле-мае, это у них сезонное - в эти месяцы обычно начинают работы по ремонту и модернизации.
откуда вы черпаете свои тезисы? 1. просадка сильно глубже традиционной 2. остановка на ремонт обычно не раньше июня. В удачные сезоны - июль-август. 3. проблемы с загрузкой в этом году начались ещё в середине зимы, что вообще ни в какую традиционную сезонность не укладывается.
Из этого я сделал выводы, что подсолнечник для агрохолдингов стал суперприбыльной темой. Так как Украина является лидером среди стран экспортеров, то это значит, что такой рост цен не окажется незамеченным для аграриев, которые каждый год выбирают какой культурой засеять поля.
вот только когда семечка вырастет, может оказаться, что цена уже совсем другая
buratinyo написав:1. Не упускаете ли Вы при этом из виду традиционное из года в год снижение загруженности заводов по причине сезонности? 2. Можно ли в этой связи текущую ситуацию на рынке назвать повальной остановка маслоэкстракционных заводов ввиду жесточайшего дефицита сырья? Ведь заводы каждый год приостанавливаются в апреле-мае, это у них сезонное - в эти месяцы обычно начинают работы по ремонту и модернизации.
откуда вы черпаете свои тезисы? 1. просадка сильно глубже традиционной 2. остановка на ремонт обычно не раньше июня. В удачные сезоны - июль-август. 3. проблемы с загрузкой в этом году начались ещё в середине зимы, что вообще ни в какую традиционную сезонность не укладывается.
если у Вас детальная информация: - рост цены на масло - мировой тренд. нехватка семечки - уже все продали по высокой цене? или есть еще какой-то форс-мажор типа неурожая? - в Украине избыток маслоперерабатывающих мощностей?