Додано: Нед 18 кві, 2021 19:34

Успіх написав: Так, як вихідний і ніхто нічого тут не пише, то пропоную тему

Успіх написав: dinozavrik написав: інші альтернативи інші альтернативи

Інші альтернативи нерухомості - це НЕ альтернативи!



Хіба вони такі ж малоризикові?

Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни)

Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?



Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але...

Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя!

Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них!

А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче!

Так що -

ДумайТЕ! Інші альтернативи нерухомості - це НЕ альтернативи!Хіба вони такі ж малоризикові?Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни)Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але...Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя!Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них!А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче!Так що -ДумайТЕ! Так, як вихідний і ніхто нічого тут не пише, то пропоную тему

Немного расшевилилиПроскакивала здесь мысль, и я соглашусь – в Украине нет нормальных инструментов инвестирования. Sad but true.Инвестиции дают отдачу, когда вложены во что-то, что генерит прибыль. То бишь работающий бизнес. Поскольку не все бизнесмены, то классический способ – акции работающих предприятий. Вы знаете в Украине нормальные акционерные общества? Ха-ха… На Западе правда этот механизм тоже сломался, но то таке…Депозиты в банках дают отдачу, когда переходят в кредиты опять же для предприятий. У нас это развито? Увы, нет… А игры в ОВГЗ или потреб кредиты – это такая себе лотерея.Так что типа недвига – чуть ли не единственный способ вложения денег. Хотя сдача недвиги в найм – как по мне, это тоже разновидность бизнеса.Какие риски – вложить в котлован – риск пролета.Второе – цена. Я уже писал, никто не опроверг – 30-40% - взятки и откаты. Вы заведомо переплачиваете за квадраты.Если говорим про горизонт планирования 20-30 лет. Кто скажет, что будет котироваться через 30 лет? Киев – так тогда мы станем бантустаном полным. А если будем развиваться, то столько недвиги в Киеве не нужно.Опять же – выгодные локации – ценники Вас «приятно» удивят – мы же не одни такие умные, правда?Квартиру детям – тогда вроде беспроиграшная инвестиция. Если дети останутся в стране, а не уедут. Сейчас тренд, увы, на отъезд.В общем, инвестиции – максимальная диверсификация. Если у Вас лишние пару лямов, можно и в недвигу. В кредит покупка недвиги под такие % - заведомо нет.