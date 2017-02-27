Shaman написав:- рост цены на масло - мировой тренд. нехватка семечки - уже все продали по высокой цене? или есть еще какой-то форс-мажор типа неурожая? - в Украине избыток маслоперерабатывающих мощностей?
1. Украина доминирует на мировом рынке масла, и рост мировых цен вызван в первую очередь именно физической нехваткой сырья "у нас". 2. Избыток по меркам неурожайного года. Заметного добавление новых перерабатывающих мощностей в этом году не произошло.
Успіх написав:Так, як вихідний і ніхто нічого тут не пише, то пропоную тему
Успіх написав:
dinozavrik написав:інші альтернативи
Інші альтернативи нерухомості - це НЕ альтернативи!
Хіба вони такі ж малоризикові? Хіба вони такі ж "тверді", як нерухомість?(фізичні, а не якісь віртуальні біткоїни) Хіба у них не можна втратити все, чи майже все, а нерухомість - лише при війні/окупації і інших фос-мажорних ситуацій?
Альтернативою могли б лише стати долари і золото, але... Але їх потрібно десь зберігати - а це породжує великі ризики вашого життя! Навіть, тримання їх у банківській ячейці, чи навіть, на рахунку - то ніхто ще не відмінив #паяльниквдупі, при наявності якого, ви самі перекинете через інтернет- банкінг злочинцям все, чи навіть, знімете готівку для них! А от з нерухомістю - вже такий фінт провернути значно, значно важче! Так що - ДумайТЕ!
Немного расшевилили Проскакивала здесь мысль, и я соглашусь – в Украине нет нормальных инструментов инвестирования. Sad but true.
Инвестиции дают отдачу, когда вложены во что-то, что генерит прибыль. То бишь работающий бизнес. Поскольку не все бизнесмены, то классический способ – акции работающих предприятий. Вы знаете в Украине нормальные акционерные общества? Ха-ха… На Западе правда этот механизм тоже сломался, но то таке…
Депозиты в банках дают отдачу, когда переходят в кредиты опять же для предприятий. У нас это развито? Увы, нет… А игры в ОВГЗ или потреб кредиты – это такая себе лотерея.
Так что типа недвига – чуть ли не единственный способ вложения денег. Хотя сдача недвиги в найм – как по мне, это тоже разновидность бизнеса. Какие риски – вложить в котлован – риск пролета. Второе – цена. Я уже писал, никто не опроверг – 30-40% - взятки и откаты. Вы заведомо переплачиваете за квадраты. Если говорим про горизонт планирования 20-30 лет. Кто скажет, что будет котироваться через 30 лет? Киев – так тогда мы станем бантустаном полным. А если будем развиваться, то столько недвиги в Киеве не нужно. Опять же – выгодные локации – ценники Вас «приятно» удивят – мы же не одни такие умные, правда? Квартиру детям – тогда вроде беспроиграшная инвестиция. Если дети останутся в стране, а не уедут. Сейчас тренд, увы, на отъезд.
В общем, инвестиции – максимальная диверсификация. Если у Вас лишние пару лямов, можно и в недвигу. В кредит покупка недвиги под такие % - заведомо нет.
Shaman написав:- рост цены на масло - мировой тренд. нехватка семечки - уже все продали по высокой цене? или есть еще какой-то форс-мажор типа неурожая? - в Украине избыток маслоперерабатывающих мощностей?
1. Украина доминирует на мировом рынке масла, и рост мировых цен вызван в первую очередь именно физической нехваткой сырья "у нас". 2. Избыток по меркам неурожайного года. Заметного добавление новых перерабатывающих мощностей в этом году не произошло.
просто в инете мусолят тему, что основная причина роста цены на масло - рост цены на соевое масло и прочие субституты. Нехватка сырья - это совсем другая причина. Опять же, эта тема широко не освещалась. Надо пробить по своим агрохолдингам
Shaman написав:- рост цены на масло - мировой тренд. нехватка семечки - уже все продали по высокой цене? или есть еще какой-то форс-мажор типа неурожая? - в Украине избыток маслоперерабатывающих мощностей?
1. Украина доминирует на мировом рынке масла, и рост мировых цен вызван в первую очередь именно физической нехваткой сырья "у нас". 2. Избыток по меркам неурожайного года. Заметного добавление новых перерабатывающих мощностей в этом году не произошло.
просто в инете мусолят тему, что основная причина роста цены на масло - рост цены на соевое масло и прочие субституты. Нехватка сырья - это совсем другая причина. Опять же, эта тема широко не освещалась. Надо пробить по своим агрохолдингам
а чего пробивать - 20 секунд в гугле:
«Завершение уборки подсолнечника в Украине в 2020 году на отметке 13 млн т, что почти на 2 млн т меньше, спровоцировало дефицит сырья на рынке и, как следствие, рекордно высокие закупочные цены и высокие цены предложения масла», — отметили аналитики.
соевое масло и прочие субституты растут от семечки...
Shaman написав:Нехватка сырья - это совсем другая причина. Опять же, эта тема широко не освещалась.
сейчас (последние пару месяцев) останавливаются даже МЭЗы, принадлежащие Кернелу, у которого проблем с сырьём минимум. Что уж говорить о более мелких фермерах и, тем более, о заводах без опоры на собственные посевные площади.
До речі, хочу звернути увагу всіх на те, як динамічно крипта летить. Щось на 10%, а щось і на цілих 20%. І це все тільки від того, що Туреччина (далеко не остання країна в ЄС і світі) заборонила торгівлю за крипту, абсолютно логічно мотивуючи це її сміттєвістю, відсутністю будь-якого забезпечення, надмірною анонімністю і непрослідковуваністю і, у звязку з цим, значною абсорбацією кримінальним світом (наркотики, зброя, корупція, шпіонаж і тд), значною волатильністю (абсолютно обгрунтовано переживають, щоб якийсь турецький виробник не продав якийсь товар за один біткойн ціною 50 тис дол, а через два дні цей біткойн не коштував вже 30 чи 25 тис дол). Більш ніж впевнений, що це розуміють і інші. Не в останню чергу, теперішнє загострення на наших кордонах і повязана з цим активізація чорної торгівлі зброєю, активізація серед найманців і тд, провокує перегляд оцінки і відношення світу до крипти. Завтра, з початком робочого тижня, ситуація в крипті може значно активізуватися. Наші можновладці, які задекларували крипти на більше ніж 75 млрд грн чи 2,7 млрд дол США будуть мати чим зайнятися... Враховуючи розмір монетизації крипти, може трохи вплинути на курси нормальних грошей в світі...
juristkostya написав:1. Украина доминирует на мировом рынке масла, и рост мировых цен вызван в первую очередь именно физической нехваткой сырья "у нас". 2. Избыток по меркам неурожайного года. Заметного добавление новых перерабатывающих мощностей в этом году не произошло.
просто в инете мусолят тему, что основная причина роста цены на масло - рост цены на соевое масло и прочие субституты. Нехватка сырья - это совсем другая причина. Опять же, эта тема широко не освещалась. Надо пробить по своим агрохолдингам
а чего пробивать - 20 секунд в гугле:
«Завершение уборки подсолнечника в Украине в 2020 году на отметке 13 млн т, что почти на 2 млн т меньше, спровоцировало дефицит сырья на рынке и, как следствие, рекордно высокие закупочные цены и высокие цены предложения масла», — отметили аналитики.
соевое масло и прочие субституты растут от семечки...
истина где-то посредине - мы даем 50% экспорта масла - мы маркетмейкеры. но рост цены в мире на соевое масло - там свои причины
Несмотря на то, что по данным Госслужбы статистики, урожай подсолнечника в Украине в 2020 году сократился на 2 млн тонн - до 13,1 млн тонн, Украина остается крупнейшим в мире производителем подсолнечного масла и экспортером №1 по объему поставок масла на мировой рынок. По данным Госстата, в 2020 году экспорт подсолнечного масла из Украины второй раз подряд достиг рекордного показателя - 6,9 млн тонн, что на 12% больше рекорда 2019 года в 6,1 млн тонн. Выручка от продажи подсолнечного масла в прошлом году составила $5,3 млрд, что на 24% больше, чем в 2019 году. И уже за период с октября по февраль 2020-2021 маркетингового года экспорт подсолнечного масла из Украины достиг почти 2,1 млн тонн по сравнению с 1,9 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Впрочем, объем внутреннего рынка растительного масла составляет около 0,5 млн тонн - менее 10% всей продукции, производимой в Украине.
Так, например, в FAO сообщали, что цены на соевое масло выросли под влиянием сокращения экспортного предложения в Южной Америке и повышения спроса, особенно со стороны Индии.
На стоимость подсолнечного масла повлияла и позиция России, которая активно играла в протекционизм и регулярно меняла правила игры, чем окончательно запутала рынок. Решение РФ повысить экспортную пошлину на семена подсолнечника до 30% с 9 января по 30 июня т.г. сразу повлекло рост стоимости продукта для всех.
В 2020 году КНР увеличила объемы импорта нашей масла на 45% - до 1,25 млн тонн - и нет оснований считать, что в дальнейшем спрос на украинское масло в Поднебесной уменьшится.
buratinyo написав:подсолнечник для агрохолдингов стал суперприбыльной темой.
Очень инфантильный подход. Чем привлекательнее рынок, тем выше конкуренция, и маржинальность в итоге совсем не героическая. На примере семечки это прекрасно можно видеть.
в условиях мирового кризиса это самый правильный подход - искать положительные тренды и работать на растущем рынке. С чего этот классический для инвестора подход вы называете инфантильным?
Думаю, что маржинальность не есть тот показатель, который интересен инвестору. Мне более важна рентабельность. Но то таке (с)
На примере семечки как раз видно, что тренд на повышенный спрос сформирован. Я добавлю также такой момент, что мировой кризис способствует сохранению высоких цен на семечку по причине оптимизации населением земли своей структуры потребления. И пока этот тренд развернется пройдет несколько сезонов, на которых инвестор сможет заработать.
Инфантильность это получение ключевой информации от единого источника, который априори может не разбираться в сути, а выдавать желаемое за действительное. Пример - безобидная болтовня финансового директора какого-то агрохолдинга. Вы уверены в его искренности и точности данных, которые он распространяет? Лично я - не верю. Он может не знать сколько семечки в запасах у аграриев и забыть о том, что аграрии давно научились придерживать урожай в условиях роста цен на него.