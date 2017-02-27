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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7612761376147615

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 122
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
49%
60
28.00-28.50
18%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:14

  buratinyo написав:
  juristkostya написав:
  buratinyo написав:подсолнечник для агрохолдингов стал суперприбыльной темой.

Очень инфантильный подход. Чем привлекательнее рынок, тем выше конкуренция, и маржинальность в итоге совсем не героическая. На примере семечки это прекрасно можно видеть.


в условиях мирового кризиса это самый правильный подход - искать положительные тренды и работать на растущем рынке. С чего этот классический для инвестора подход вы называете инфантильным? :)

Думаю, что маржинальность не есть тот показатель, который интересен инвестору. Мне более важна рентабельность. Но то таке (с) :)

На примере семечки как раз видно, что тренд на повышенный спрос сформирован. Я добавлю также такой момент, что мировой кризис способствует сохранению высоких цен на семечку по причине оптимизации населением земли своей структуры потребления. И пока этот тренд развернется пройдет несколько сезонов, на которых инвестор сможет заработать.

тренд очень короткий - и его могут развернуть аграрии Украины уже во втором полугодии, как раз все массово посеяв семечку :wink: см выше по ветке
и второе, стесняюсь спросить, что Вы вкладываете в понятие маржинальность и рентабельность? Они сильно коррелируют и могут заменять друг друга.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:18

  juristkostya написав:
  buratinyo написав:Лично я - не верю.
это ни на что не влияет.

какая то инфантильная реакция на мое сообщение :mrgreen:

А возразить по делу как грамотный юрист с доводами и доказательствами не смогли? Жаль
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:А возразить по делу как грамотный юрист с доводами и доказательствами
Как на работе, что ли, только специально для вас и бесплатно? "Не льсти себе, подойди ближе" (с)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:28

  edvardd написав:
  Shaman написав:
  juristkostya написав:1. Украина доминирует на мировом рынке масла, и рост мировых цен вызван в первую очередь именно физической нехваткой сырья "у нас".
2. Избыток по меркам неурожайного года. Заметного добавление новых перерабатывающих мощностей в этом году не произошло.

просто в инете мусолят тему, что основная причина роста цены на масло - рост цены на соевое масло и прочие субституты.
Нехватка сырья - это совсем другая причина. Опять же, эта тема широко не освещалась.
Надо пробить по своим агрохолдингам :)

а чего пробивать - 20 секунд в гугле:

«Завершение уборки подсолнечника в Украине в 2020 году на отметке 13 млн т, что почти на 2 млн т меньше, спровоцировало дефицит сырья на рынке и, как следствие, рекордно высокие закупочные цены и высокие цены предложения масла», — отметили аналитики.

соевое масло и прочие субституты растут от семечки...

истина где-то посредине - мы даем 50% экспорта масла - мы маркетмейкеры. но рост цены в мире на соевое масло - там свои причины
Несмотря на то, что по данным Госслужбы статистики, урожай подсолнечника в Украине в 2020 году сократился на 2 млн тонн - до 13,1 млн тонн, Украина остается крупнейшим в мире производителем подсолнечного масла и экспортером №1 по объему поставок масла на мировой рынок. По данным Госстата, в 2020 году экспорт подсолнечного масла из Украины второй раз подряд достиг рекордного показателя - 6,9 млн тонн, что на 12% больше рекорда 2019 года в 6,1 млн тонн. Выручка от продажи подсолнечного масла в прошлом году составила $5,3 млрд, что на 24% больше, чем в 2019 году. И уже за период с октября по февраль 2020-2021 маркетингового года экспорт подсолнечного масла из Украины достиг почти 2,1 млн тонн по сравнению с 1,9 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Впрочем, объем внутреннего рынка растительного масла составляет около 0,5 млн тонн - менее 10% всей продукции, производимой в Украине.

Ценовой прыжок подсолнечного масла: рыночное влияние или спекуляция?
Так, например, в FAO сообщали, что цены на соевое масло выросли под влиянием сокращения экспортного предложения в Южной Америке и повышения спроса, особенно со стороны Индии.

На стоимость подсолнечного масла повлияла и позиция России, которая активно играла в протекционизм и регулярно меняла правила игры, чем окончательно запутала рынок. Решение РФ повысить экспортную пошлину на семена подсолнечника до 30% с 9 января по 30 июня т.г. сразу повлекло рост стоимости продукта для всех.

В 2020 году КНР увеличила объемы импорта нашей масла на 45% - до 1,25 млн тонн - и нет оснований считать, что в дальнейшем спрос на украинское масло в Поднебесной уменьшится.
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да всё просто, неурожай + ковид, в результате которого, все поняли, что надо создавать запасы, еды особенно, на том и растём...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:тренд очень короткий - и его могут развернуть аграрии Украины уже во втором полугодии, как раз все массово посеяв семечку
на сегодня, слава богу, все серьёзные аграрии уже формализовали свои земельные отношения на 20 и более лет вперёд, поэтому подход "после нас хоть потоп" не работает. Не посадят все разом семечку на 100% своих площадей. А будут придерживаться севооборота, т.к. жизнь не заканчивается на сезоне 21-22 годов.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:36

  Shaman написав:тренд очень короткий - и его могут развернуть аграрии Украины уже во втором полугодии, как раз все массово посеяв семечку :wink: см выше по ветке
и второе, стесняюсь спросить, что Вы вкладываете в понятие маржинальность и рентабельность? Они сильно коррелируют и могут заменять друг друга.

1. Все может быть. Украина аграрная страна. На чем же еще можно заработать немного?
2. Не стесняйтесь. Под рентабельностью я имел в виду отношение чистой прибыли инвестора за год к стоимости вложений. Маржинальная прибыль это разница между выручкой и переменными затратами на единицу продукции. Первый показатель важен для инвестора при принятии решений об инвестициях, второй для менеджмента предприятия чтобы управлять текущей деятельностью с целью достижения нужной учредителям рентабельности бизнеса. :)
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