Додано: Нед 18 кві, 2021 20:28

edvardd написав: Shaman написав: juristkostya написав: 1. Украина доминирует на мировом рынке масла, и рост мировых цен вызван в первую очередь именно физической нехваткой сырья "у нас".

2. Избыток по меркам неурожайного года. Заметного добавление новых перерабатывающих мощностей в этом году не произошло. 1. Украина доминирует на мировом рынке масла, и рост мировых цен вызван в первую очередь именно физической нехваткой сырья "у нас".2. Избыток по меркам неурожайного года. Заметного добавление новых перерабатывающих мощностей в этом году не произошло.

просто в инете мусолят тему, что основная причина роста цены на масло - рост цены на соевое масло и прочие субституты.

Нехватка сырья - это совсем другая причина. Опять же, эта тема широко не освещалась.

Надо пробить по своим агрохолдингам просто в инете мусолят тему, что основная причина роста цены на масло - рост цены на соевое масло и прочие субституты.Нехватка сырья - это совсем другая причина. Опять же, эта тема широко не освещалась.Надо пробить по своим агрохолдингам

а чего пробивать - 20 секунд в гугле:



«Завершение уборки подсолнечника в Украине в 2020 году на отметке 13 млн т, что почти на 2 млн т меньше, спровоцировало дефицит сырья на рынке и, как следствие, рекордно высокие закупочные цены и высокие цены предложения масла», — отметили аналитики.



соевое масло и прочие субституты растут от семечки... а чего пробивать - 20 секунд в гугле:«Завершение уборки подсолнечника в Украине в 2020 году на отметке 13 млн т, что почти на 2 млн т меньше, спровоцировало дефицит сырья на рынке и, как следствие, рекордно высокие закупочные цены и высокие цены предложения масла», — отметили аналитики.соевое масло и прочие субституты растут от семечки...

Несмотря на то, что по данным Госслужбы статистики, урожай подсолнечника в Украине в 2020 году сократился на 2 млн тонн - до 13,1 млн тонн, Украина остается крупнейшим в мире производителем подсолнечного масла и экспортером №1 по объему поставок масла на мировой рынок. По данным Госстата, в 2020 году экспорт подсолнечного масла из Украины второй раз подряд достиг рекордного показателя - 6,9 млн тонн, что на 12% больше рекорда 2019 года в 6,1 млн тонн. Выручка от продажи подсолнечного масла в прошлом году составила $5,3 млрд, что на 24% больше, чем в 2019 году. И уже за период с октября по февраль 2020-2021 маркетингового года экспорт подсолнечного масла из Украины достиг почти 2,1 млн тонн по сравнению с 1,9 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Впрочем, объем внутреннего рынка растительного масла составляет около 0,5 млн тонн - менее 10% всей продукции, производимой в Украине.



Так, например, в FAO сообщали, что цены на соевое масло выросли под влиянием сокращения экспортного предложения в Южной Америке и повышения спроса, особенно со стороны Индии.

На стоимость подсолнечного масла повлияла и позиция России, которая активно играла в протекционизм и регулярно меняла правила игры, чем окончательно запутала рынок. Решение РФ повысить экспортную пошлину на семена подсолнечника до 30% с 9 января по 30 июня т.г. сразу повлекло рост стоимости продукта для всех.

В 2020 году КНР увеличила объемы импорта нашей масла на 45% - до 1,25 млн тонн - и нет оснований считать, что в дальнейшем спрос на украинское масло в Поднебесной уменьшится.

истина где-то посредине - мы даем 50% экспорта масла - мы маркетмейкеры. но рост цены в мире на соевое масло - там свои причины[/quote]да всё просто, неурожай + ковид, в результате которого, все поняли, что надо создавать запасы, еды особенно, на том и растём...