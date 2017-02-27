juristkostya написав:1. Украина доминирует на мировом рынке масла, и рост мировых цен вызван в первую очередь именно физической нехваткой сырья "у нас". 2. Избыток по меркам неурожайного года. Заметного добавление новых перерабатывающих мощностей в этом году не произошло.
просто в инете мусолят тему, что основная причина роста цены на масло - рост цены на соевое масло и прочие субституты. Нехватка сырья - это совсем другая причина. Опять же, эта тема широко не освещалась. Надо пробить по своим агрохолдингам
а чего пробивать - 20 секунд в гугле:
«Завершение уборки подсолнечника в Украине в 2020 году на отметке 13 млн т, что почти на 2 млн т меньше, спровоцировало дефицит сырья на рынке и, как следствие, рекордно высокие закупочные цены и высокие цены предложения масла», — отметили аналитики.
соевое масло и прочие субституты растут от семечки...
истина где-то посредине - мы даем 50% экспорта масла - мы маркетмейкеры. но рост цены в мире на соевое масло - там свои причины
Несмотря на то, что по данным Госслужбы статистики, урожай подсолнечника в Украине в 2020 году сократился на 2 млн тонн - до 13,1 млн тонн, Украина остается крупнейшим в мире производителем подсолнечного масла и экспортером №1 по объему поставок масла на мировой рынок. По данным Госстата, в 2020 году экспорт подсолнечного масла из Украины второй раз подряд достиг рекордного показателя - 6,9 млн тонн, что на 12% больше рекорда 2019 года в 6,1 млн тонн. Выручка от продажи подсолнечного масла в прошлом году составила $5,3 млрд, что на 24% больше, чем в 2019 году. И уже за период с октября по февраль 2020-2021 маркетингового года экспорт подсолнечного масла из Украины достиг почти 2,1 млн тонн по сравнению с 1,9 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Впрочем, объем внутреннего рынка растительного масла составляет около 0,5 млн тонн - менее 10% всей продукции, производимой в Украине.
Так, например, в FAO сообщали, что цены на соевое масло выросли под влиянием сокращения экспортного предложения в Южной Америке и повышения спроса, особенно со стороны Индии.
На стоимость подсолнечного масла повлияла и позиция России, которая активно играла в протекционизм и регулярно меняла правила игры, чем окончательно запутала рынок. Решение РФ повысить экспортную пошлину на семена подсолнечника до 30% с 9 января по 30 июня т.г. сразу повлекло рост стоимости продукта для всех.
В 2020 году КНР увеличила объемы импорта нашей масла на 45% - до 1,25 млн тонн - и нет оснований считать, что в дальнейшем спрос на украинское масло в Поднебесной уменьшится.
buratinyo написав:подсолнечник для агрохолдингов стал суперприбыльной темой.
Очень инфантильный подход. Чем привлекательнее рынок, тем выше конкуренция, и маржинальность в итоге совсем не героическая. На примере семечки это прекрасно можно видеть.
в условиях мирового кризиса это самый правильный подход - искать положительные тренды и работать на растущем рынке. С чего этот классический для инвестора подход вы называете инфантильным?
Думаю, что маржинальность не есть тот показатель, который интересен инвестору. Мне более важна рентабельность. Но то таке (с)
На примере семечки как раз видно, что тренд на повышенный спрос сформирован. Я добавлю также такой момент, что мировой кризис способствует сохранению высоких цен на семечку по причине оптимизации населением земли своей структуры потребления. И пока этот тренд развернется пройдет несколько сезонов, на которых инвестор сможет заработать.
Инфантильность это получение ключевой информации от единого источника, который априори может не разбираться в сути, а выдавать желаемое за действительное. Пример - безобидная болтовня финансового директора какого-то агрохолдинга. Вы уверены в его искренности и точности данных, которые он распространяет? Лично я - не верю. Он может не знать сколько семечки в запасах у аграриев и забыть о том, что аграрии давно научились придерживать урожай в условиях роста цен на него.
buratinyo написав:подсолнечник для агрохолдингов стал суперприбыльной темой.
Очень инфантильный подход. Чем привлекательнее рынок, тем выше конкуренция, и маржинальность в итоге совсем не героическая. На примере семечки это прекрасно можно видеть.
в условиях мирового кризиса это самый правильный подход - искать положительные тренды и работать на растущем рынке. С чего этот классический для инвестора подход вы называете инфантильным?
Думаю, что маржинальность не есть тот показатель, который интересен инвестору. Мне более важна рентабельность. Но то таке (с)
На примере семечки как раз видно, что тренд на повышенный спрос сформирован. Я добавлю также такой момент, что мировой кризис способствует сохранению высоких цен на семечку по причине оптимизации населением земли своей структуры потребления. И пока этот тренд развернется пройдет несколько сезонов, на которых инвестор сможет заработать.
тренд очень короткий - и его могут развернуть аграрии Украины уже во втором полугодии, как раз все массово посеяв семечку см выше по ветке и второе, стесняюсь спросить, что Вы вкладываете в понятие маржинальность и рентабельность? Они сильно коррелируют и могут заменять друг друга.
juristkostya написав:1. Украина доминирует на мировом рынке масла, и рост мировых цен вызван в первую очередь именно физической нехваткой сырья "у нас". 2. Избыток по меркам неурожайного года. Заметного добавление новых перерабатывающих мощностей в этом году не произошло.
просто в инете мусолят тему, что основная причина роста цены на масло - рост цены на соевое масло и прочие субституты. Нехватка сырья - это совсем другая причина. Опять же, эта тема широко не освещалась. Надо пробить по своим агрохолдингам
а чего пробивать - 20 секунд в гугле:
«Завершение уборки подсолнечника в Украине в 2020 году на отметке 13 млн т, что почти на 2 млн т меньше, спровоцировало дефицит сырья на рынке и, как следствие, рекордно высокие закупочные цены и высокие цены предложения масла», — отметили аналитики.
соевое масло и прочие субституты растут от семечки...
истина где-то посредине - мы даем 50% экспорта масла - мы маркетмейкеры. но рост цены в мире на соевое масло - там свои причины
Несмотря на то, что по данным Госслужбы статистики, урожай подсолнечника в Украине в 2020 году сократился на 2 млн тонн - до 13,1 млн тонн, Украина остается крупнейшим в мире производителем подсолнечного масла и экспортером №1 по объему поставок масла на мировой рынок. По данным Госстата, в 2020 году экспорт подсолнечного масла из Украины второй раз подряд достиг рекордного показателя - 6,9 млн тонн, что на 12% больше рекорда 2019 года в 6,1 млн тонн. Выручка от продажи подсолнечного масла в прошлом году составила $5,3 млрд, что на 24% больше, чем в 2019 году. И уже за период с октября по февраль 2020-2021 маркетингового года экспорт подсолнечного масла из Украины достиг почти 2,1 млн тонн по сравнению с 1,9 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Впрочем, объем внутреннего рынка растительного масла составляет около 0,5 млн тонн - менее 10% всей продукции, производимой в Украине.
Так, например, в FAO сообщали, что цены на соевое масло выросли под влиянием сокращения экспортного предложения в Южной Америке и повышения спроса, особенно со стороны Индии.
На стоимость подсолнечного масла повлияла и позиция России, которая активно играла в протекционизм и регулярно меняла правила игры, чем окончательно запутала рынок. Решение РФ повысить экспортную пошлину на семена подсолнечника до 30% с 9 января по 30 июня т.г. сразу повлекло рост стоимости продукта для всех.
В 2020 году КНР увеличила объемы импорта нашей масла на 45% - до 1,25 млн тонн - и нет оснований считать, что в дальнейшем спрос на украинское масло в Поднебесной уменьшится.
[/quote]
да всё просто, неурожай + ковид, в результате которого, все поняли, что надо создавать запасы, еды особенно, на том и растём...
Shaman написав:тренд очень короткий - и его могут развернуть аграрии Украины уже во втором полугодии, как раз все массово посеяв семечку
на сегодня, слава богу, все серьёзные аграрии уже формализовали свои земельные отношения на 20 и более лет вперёд, поэтому подход "после нас хоть потоп" не работает. Не посадят все разом семечку на 100% своих площадей. А будут придерживаться севооборота, т.к. жизнь не заканчивается на сезоне 21-22 годов.
Shaman написав:тренд очень короткий - и его могут развернуть аграрии Украины уже во втором полугодии, как раз все массово посеяв семечку см выше по ветке и второе, стесняюсь спросить, что Вы вкладываете в понятие маржинальность и рентабельность? Они сильно коррелируют и могут заменять друг друга.
1. Все может быть. Украина аграрная страна. На чем же еще можно заработать немного? 2. Не стесняйтесь. Под рентабельностью я имел в виду отношение чистой прибыли инвестора за год к стоимости вложений. Маржинальная прибыль это разница между выручкой и переменными затратами на единицу продукции. Первый показатель важен для инвестора при принятии решений об инвестициях, второй для менеджмента предприятия чтобы управлять текущей деятельностью с целью достижения нужной учредителям рентабельности бизнеса.
orest написав:І це все тільки від того, що Туреччина (далеко не остання країна в ЄС і світі) заборонила торгівлю за крипту
Никакой связи с этим запретом падение цен не имеет. Сомневаюсь что в Турции и до этого можно было оплачивать что-либо криптовалютой. А даже если запрета не было то практически ничего за крипту в Турции купить и нельзя было потому что никто не принимал криптовалюту как средство оплаты.
а мне кажецо, что всё просто: дорожает то, что преобладает в мировом экспорте сх товаров в Украине и рф. тем более в условиях пандемии, когда цивилизованная часть планеты жрёт больше, а работают меньше (наверное). тунеядцы
Shaman написав:тренд очень короткий - и его могут развернуть аграрии Украины уже во втором полугодии, как раз все массово посеяв семечку см выше по ветке и второе, стесняюсь спросить, что Вы вкладываете в понятие маржинальность и рентабельность? Они сильно коррелируют и могут заменять друг друга.
1. Все может быть. Украина аграрная страна. На чем же еще можно заработать немного? 2. Не стесняйтесь. Под рентабельностью я имел в виду отношение чистой прибыли инвестора за год к стоимости вложений. Маржинальная прибыль это разница между выручкой и переменными затратами на единицу продукции. Первый показатель важен для инвестора при принятии решений об инвестициях, второй для менеджмента предприятия чтобы управлять текущей деятельностью с целью достижения нужной учредителям рентабельности бизнеса.
"Вот недостающие два часа" Тогда это рентабельность на вложенный капитал, ROIC, важный, хотя и не дооцененный показатель в нашей стране.
Когда говорят просто рентабельность, обычно имеют ввиду, рентабельность продаж - соотношение операционной прибыли к выручке. Отличается от маржинальности только постоянными расходами на единицу, почему я говорил о корреляции.