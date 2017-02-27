Додано: Нед 18 кві, 2021 20:06

juristkostya написав: buratinyo написав: подсолнечник для агрохолдингов стал суперприбыльной темой. подсолнечник для агрохолдингов стал суперприбыльной темой.

Очень инфантильный подход. Чем привлекательнее рынок, тем выше конкуренция, и маржинальность в итоге совсем не героическая. На примере семечки это прекрасно можно видеть. Очень инфантильный подход. Чем привлекательнее рынок, тем выше конкуренция, и маржинальность в итоге совсем не героическая. На примере семечки это прекрасно можно видеть.

в условиях мирового кризиса это самый правильный подход - искать положительные тренды и работать на растущем рынке. С чего этот классический для инвестора подход вы называете инфантильным?Думаю, что маржинальность не есть тот показатель, который интересен инвестору. Мне более важна рентабельность. Но то таке (с)На примере семечки как раз видно, что тренд на повышенный спрос сформирован. Я добавлю также такой момент, что мировой кризис способствует сохранению высоких цен на семечку по причине оптимизации населением земли своей структуры потребления. И пока этот тренд развернется пройдет несколько сезонов, на которых инвестор сможет заработать.Инфантильность это получение ключевой информации от единого источника, который априори может не разбираться в сути, а выдавать желаемое за действительное. Пример - безобидная болтовня финансового директора какого-то агрохолдинга. Вы уверены в его искренности и точности данных, которые он распространяет?Лично я - не верю. Он может не знать сколько семечки в запасах у аграриев и забыть о том, что аграрии давно научились придерживать урожай в условиях роста цен на него.