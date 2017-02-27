Shaman написав:тренд очень короткий - и его могут развернуть аграрии Украины уже во втором полугодии, как раз все массово посеяв семечку см выше по ветке и второе, стесняюсь спросить, что Вы вкладываете в понятие маржинальность и рентабельность? Они сильно коррелируют и могут заменять друг друга.
1. Все может быть. Украина аграрная страна. На чем же еще можно заработать немного? 2. Не стесняйтесь. Под рентабельностью я имел в виду отношение чистой прибыли инвестора за год к стоимости вложений. Маржинальная прибыль это разница между выручкой и переменными затратами на единицу продукции. Первый показатель важен для инвестора при принятии решений об инвестициях, второй для менеджмента предприятия чтобы управлять текущей деятельностью с целью достижения нужной учредителям рентабельности бизнеса.
"Вот недостающие два часа" Тогда это рентабельность на вложенный капитал, ROIC, важный, хотя и не дооцененный показатель в нашей стране.
Когда говорят просто рентабельность, обычно имеют ввиду, рентабельность продаж - соотношение операционной прибыли к выручке. Отличается от маржинальности только постоянными расходами на единицу, почему я говорил о корреляции.
Я очень рад, что здесь иногда встречаются люди, которые задают уточняющие вопросы по делу и комментируют конструктивно.
Shaman написав:тренд очень короткий - и его могут развернуть аграрии Украины уже во втором полугодии, как раз все массово посеяв семечку
на сегодня, слава богу, все серьёзные аграрии уже формализовали свои земельные отношения на 20 и более лет вперёд, поэтому подход "после нас хоть потоп" не работает. Не посадят все разом семечку на 100% своих площадей. А будут придерживаться севооборота, т.к. жизнь не заканчивается на сезоне 21-22 годов.
раз затронули эту тему - доля хоз-в с земельным банком от 10 тыс га - 20-25%. схема севооборота 2-3 культуры на поле сейчас широко распространена, и не у крупных тоже... всего то надо, чтобы площадь посевов под семечку увеличилась на 20-30%. Посмотрим статистику конца весны, когда все засеются
Shaman написав:- рост цены на масло - мировой тренд. нехватка семечки - уже все продали по высокой цене? или есть еще какой-то форс-мажор типа неурожая? - в Украине избыток маслоперерабатывающих мощностей?
1. Украина доминирует на мировом рынке масла, и рост мировых цен вызван в первую очередь именно физической нехваткой сырья "у нас". 2. Избыток по меркам неурожайного года. Заметного добавление новых перерабатывающих мощностей в этом году не произошло.
косвенный ответ по мощности - производим 6 млн тонн, внутренний рынок - 400 тыс т. Понятно, что у нас переизбыток производственных мощностей