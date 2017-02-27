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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7612761376147615

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 122
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
49%
60
28.00-28.50
18%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 21:04

  Shaman написав:
  buratinyo написав:
  Shaman написав:тренд очень короткий - и его могут развернуть аграрии Украины уже во втором полугодии, как раз все массово посеяв семечку :wink: см выше по ветке
и второе, стесняюсь спросить, что Вы вкладываете в понятие маржинальность и рентабельность? Они сильно коррелируют и могут заменять друг друга.

1. Все может быть. Украина аграрная страна. На чем же еще можно заработать немного?
2. Не стесняйтесь. Под рентабельностью я имел в виду отношение чистой прибыли инвестора за год к стоимости вложений. Маржинальная прибыль это разница между выручкой и переменными затратами на единицу продукции. Первый показатель важен для инвестора при принятии решений об инвестициях, второй для менеджмента предприятия чтобы управлять текущей деятельностью с целью достижения нужной учредителям рентабельности бизнеса. :)

"Вот недостающие два часа" :mrgreen:
Тогда это рентабельность на вложенный капитал, ROIC, важный, хотя и не дооцененный показатель в нашей стране.

Когда говорят просто рентабельность, обычно имеют ввиду, рентабельность продаж - соотношение операционной прибыли к выручке. Отличается от маржинальности только постоянными расходами на единицу, почему я говорил о корреляции. :wink:

Я очень рад, что здесь иногда встречаются люди, которые задают уточняющие вопросы по делу и комментируют конструктивно. :D
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 21:08

  juristkostya написав:
  Shaman написав:тренд очень короткий - и его могут развернуть аграрии Украины уже во втором полугодии, как раз все массово посеяв семечку
на сегодня, слава богу, все серьёзные аграрии уже формализовали свои земельные отношения на 20 и более лет вперёд, поэтому подход "после нас хоть потоп" не работает. Не посадят все разом семечку на 100% своих площадей. А будут придерживаться севооборота, т.к. жизнь не заканчивается на сезоне 21-22 годов.

раз затронули эту тему - доля хоз-в с земельным банком от 10 тыс га - 20-25%.
схема севооборота 2-3 культуры на поле сейчас широко распространена, и не у крупных тоже...
всего то надо, чтобы площадь посевов под семечку увеличилась на 20-30%. Посмотрим статистику конца весны, когда все засеются :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 21:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а вот и правительство озаботилось
Ограничение экспорта подсолнечного масла

по другому управлять походу, не умеем :(
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 21:38

  juristkostya написав:
  Shaman написав:- рост цены на масло - мировой тренд. нехватка семечки - уже все продали по высокой цене? или есть еще какой-то форс-мажор типа неурожая?
- в Украине избыток маслоперерабатывающих мощностей?

1. Украина доминирует на мировом рынке масла, и рост мировых цен вызван в первую очередь именно физической нехваткой сырья "у нас".
2. Избыток по меркам неурожайного года. Заметного добавление новых перерабатывающих мощностей в этом году не произошло.

косвенный ответ по мощности - производим 6 млн тонн, внутренний рынок - 400 тыс т. Понятно, что у нас переизбыток производственных мощностей 8)
Shaman
 
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