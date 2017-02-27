Shaman написав:тренд очень короткий - и его могут развернуть аграрии Украины уже во втором полугодии, как раз все массово посеяв семечку см выше по ветке и второе, стесняюсь спросить, что Вы вкладываете в понятие маржинальность и рентабельность? Они сильно коррелируют и могут заменять друг друга.
1. Все может быть. Украина аграрная страна. На чем же еще можно заработать немного? 2. Не стесняйтесь. Под рентабельностью я имел в виду отношение чистой прибыли инвестора за год к стоимости вложений. Маржинальная прибыль это разница между выручкой и переменными затратами на единицу продукции. Первый показатель важен для инвестора при принятии решений об инвестициях, второй для менеджмента предприятия чтобы управлять текущей деятельностью с целью достижения нужной учредителям рентабельности бизнеса.
"Вот недостающие два часа" Тогда это рентабельность на вложенный капитал, ROIC, важный, хотя и не дооцененный показатель в нашей стране.
Когда говорят просто рентабельность, обычно имеют ввиду, рентабельность продаж - соотношение операционной прибыли к выручке. Отличается от маржинальности только постоянными расходами на единицу, почему я говорил о корреляции.
Я очень рад, что здесь иногда встречаются люди, которые задают уточняющие вопросы по делу и комментируют конструктивно.
Shaman написав:тренд очень короткий - и его могут развернуть аграрии Украины уже во втором полугодии, как раз все массово посеяв семечку
на сегодня, слава богу, все серьёзные аграрии уже формализовали свои земельные отношения на 20 и более лет вперёд, поэтому подход "после нас хоть потоп" не работает. Не посадят все разом семечку на 100% своих площадей. А будут придерживаться севооборота, т.к. жизнь не заканчивается на сезоне 21-22 годов.
раз затронули эту тему - доля хоз-в с земельным банком от 10 тыс га - 20-25%. схема севооборота 2-3 культуры на поле сейчас широко распространена, и не у крупных тоже... всего то надо, чтобы площадь посевов под семечку увеличилась на 20-30%. Посмотрим статистику конца весны, когда все засеются
Shaman написав:- рост цены на масло - мировой тренд. нехватка семечки - уже все продали по высокой цене? или есть еще какой-то форс-мажор типа неурожая? - в Украине избыток маслоперерабатывающих мощностей?
1. Украина доминирует на мировом рынке масла, и рост мировых цен вызван в первую очередь именно физической нехваткой сырья "у нас". 2. Избыток по меркам неурожайного года. Заметного добавление новых перерабатывающих мощностей в этом году не произошло.
косвенный ответ по мощности - производим 6 млн тонн, внутренний рынок - 400 тыс т. Понятно, что у нас переизбыток производственных мощностей
orest написав:До речі, хочу звернути увагу всіх на те, як динамічно крипта летить. Щось на 10%, а щось і на цілих 20%. І це все тільки від того, що Туреччина (далеко не остання країна в ЄС і світі) заборонила торгівлю за крипту, абсолютно логічно мотивуючи це її сміттєвістю, відсутністю будь-якого забезпечення, надмірною анонімністю і непрослідковуваністю і, у звязку з цим, значною абсорбацією кримінальним світом (наркотики, зброя, корупція, шпіонаж і тд), значною волатильністю (абсолютно обгрунтовано переживають, щоб якийсь турецький виробник не продав якийсь товар за один біткойн ціною 50 тис дол, а через два дні цей біткойн не коштував вже 30 чи 25 тис дол). Більш ніж впевнений, що це розуміють і інші. Не в останню чергу, теперішнє загострення на наших кордонах і повязана з цим активізація чорної торгівлі зброєю, активізація серед найманців і тд, провокує перегляд оцінки і відношення світу до крипти. Завтра, з початком робочого тижня, ситуація в крипті може значно активізуватися. Наші можновладці, які задекларували крипти на більше ніж 75 млрд грн чи 2,7 млрд дол США будуть мати чим зайнятися... Враховуючи розмір монетизації крипти, може трохи вплинути на курси нормальних грошей в світі...
Криптовалюты - это (пока) не тот рынок, который можно понимать, черпая информацию из неспециализированных ресурсов и выезжая на общих знаниях.
Турецкие ограничения, о которых стало известно еще в пятницу, отношения к нынешней коррекции не имеют.
Торговля ведется 24/7 без времени на сон, выходные и праздники. События "отрабатываются" мгновенно. Что, собственно и произошло ночью. Рынок обвалился вследствие обвала хешрейта биткоина (и ряда других монет), связанного с проблемами подачи электричества крупным китайским майнерам - наводнение. Корреляция между хешрейтом и ценой очень тесная. Также этой же ночью появилась информация о якобы претензиях SEC к ряду криптоплощадок в контексте отмывания денег. Но этими слухами маркет-мейкеры уже подливали масло в огонь дампа для большей его глубины...