Додано: Нед 18 кві, 2021 23:20

orest написав: До речі, хочу звернути увагу всіх на те, як динамічно крипта летить. Щось на 10%, а щось і на цілих 20%. І це все тільки від того, що Туреччина (далеко не остання країна в ЄС і світі) заборонила торгівлю за крипту, абсолютно логічно мотивуючи це її сміттєвістю, відсутністю будь-якого забезпечення, надмірною анонімністю і непрослідковуваністю і, у звязку з цим, значною абсорбацією кримінальним світом (наркотики, зброя, корупція, шпіонаж і тд), значною волатильністю (абсолютно обгрунтовано переживають, щоб якийсь турецький виробник не продав якийсь товар за один біткойн ціною 50 тис дол, а через два дні цей біткойн не коштував вже 30 чи 25 тис дол).

Більш ніж впевнений, що це розуміють і інші. Не в останню чергу, теперішнє загострення на наших кордонах і повязана з цим активізація чорної торгівлі зброєю, активізація серед найманців і тд, провокує перегляд оцінки і відношення світу до крипти.

Завтра, з початком робочого тижня, ситуація в крипті може значно активізуватися. Наші можновладці, які задекларували крипти на більше ніж 75 млрд грн чи 2,7 млрд дол США будуть мати чим зайнятися...

Враховуючи розмір монетизації крипти, може трохи вплинути на курси нормальних грошей в світі... До речі, хочу звернути увагу всіх на те, як динамічно крипта летить. Щось на 10%, а щось і на цілих 20%. І це все тільки від того, що Туреччина (далеко не остання країна в ЄС і світі) заборонила торгівлю за крипту, абсолютно логічно мотивуючи це її сміттєвістю, відсутністю будь-якого забезпечення, надмірною анонімністю і непрослідковуваністю і, у звязку з цим, значною абсорбацією кримінальним світом (наркотики, зброя, корупція, шпіонаж і тд), значною волатильністю (абсолютно обгрунтовано переживають, щоб якийсь турецький виробник не продав якийсь товар за один біткойн ціною 50 тис дол, а через два дні цей біткойн не коштував вже 30 чи 25 тис дол).Більш ніж впевнений, що це розуміють і інші. Не в останню чергу, теперішнє загострення на наших кордонах і повязана з цим активізація чорної торгівлі зброєю, активізація серед найманців і тд, провокує перегляд оцінки і відношення світу до крипти.Завтра, з початком робочого тижня, ситуація в крипті може значно активізуватися. Наші можновладці, які задекларували крипти на більше ніж 75 млрд грн чи 2,7 млрд дол США будуть мати чим зайнятися...Враховуючи розмір монетизації крипти, може трохи вплинути на курси нормальних грошей в світі...

Криптовалюты - это (пока) не тот рынок, который можно понимать, черпая информацию из неспециализированных ресурсов и выезжая на общих знаниях.Турецкие ограничения, о которых стало известно еще в пятницу, отношения к нынешней коррекции не имеют.Торговля ведется 24/7 без времени на сон, выходные и праздники. События "отрабатываются" мгновенно. Что, собственно и произошло ночью. Рынок обвалился вследствие обвала хешрейта биткоина (и ряда других монет), связанного с проблемами подачи электричества крупным китайским майнерам - наводнение. Корреляция между хешрейтом и ценой очень тесная. Также этой же ночью появилась информация о якобы претензиях SEC к ряду криптоплощадок в контексте отмывания денег. Но этими слухами маркет-мейкеры уже подливали масло в огонь дампа для большей его глубины...