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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7613761476157616

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 123
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
49%
60
28.00-28.50
19%
23
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:50

  zРадио написав:
  orest написав:До речі, хочу звернути увагу всіх на те, як динамічно крипта летить. Щось на 10%, а щось і на цілих 20%. І це все тільки від того, що Туреччина (далеко не остання країна в ЄС і світі) заборонила торгівлю за крипту, абсолютно логічно мотивуючи це її сміттєвістю, відсутністю будь-якого забезпечення, надмірною анонімністю і непрослідковуваністю і, у звязку з цим, значною абсорбацією кримінальним світом (наркотики, зброя, корупція, шпіонаж і тд), значною волатильністю (абсолютно обгрунтовано переживають, щоб якийсь турецький виробник не продав якийсь товар за один біткойн ціною 50 тис дол, а через два дні цей біткойн не коштував вже 30 чи 25 тис дол).
Більш ніж впевнений, що це розуміють і інші. Не в останню чергу, теперішнє загострення на наших кордонах і повязана з цим активізація чорної торгівлі зброєю, активізація серед найманців і тд, провокує перегляд оцінки і відношення світу до крипти.
Завтра, з початком робочого тижня, ситуація в крипті може значно активізуватися. Наші можновладці, які задекларували крипти на більше ніж 75 млрд грн чи 2,7 млрд дол США будуть мати чим зайнятися...
Враховуючи розмір монетизації крипти, може трохи вплинути на курси нормальних грошей в світі...


Криптовалюты - это (пока) не тот рынок, который можно понимать, черпая информацию из неспециализированных ресурсов и выезжая на общих знаниях.

Турецкие ограничения, о которых стало известно еще в пятницу, отношения к нынешней коррекции не имеют.

Торговля ведется 24/7 без времени на сон, выходные и праздники. События "отрабатываются" мгновенно. Что, собственно и произошло ночью. Рынок обвалился вследствие обвала хешрейта биткоина (и ряда других монет), связанного с проблемами подачи электричества крупным китайским майнерам - наводнение. Корреляция между хешрейтом и ценой очень тесная. Также этой же ночью появилась информация о якобы претензиях SEC к ряду криптоплощадок в контексте отмывания денег. Но этими слухами маркет-мейкеры уже подливали масло в огонь дампа для большей его глубины...

https://twitter.com/caprioleio/status/1 ... a-na-10%2F

Феноменально. Тобто, дефіцит насіння соняшнику спричиняє ріст ціни масла (що абсолютно нормально, адже любе зменшення пропозиції спричиняє ріст ціни). А зменшення "виробництва" біткойну, відповідно і зменшення його пропозиції веде до його здешевшання? :shock:
orest
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Феноменально. Тобто, дефіцит насіння соняшнику спричиняє ріст ціни масла (що абсолютно нормально, адже любе зменшення пропозиції спричиняє ріст ціни). А зменшення "виробництва" біткойну, відповідно і зменшення його пропозиції веде до його здешевшання?

Зменшення собівартості виробництва, виробництво не змінилось. Але не це головна причина дампа.
lapay
 
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