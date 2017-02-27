orest написав:До речі, хочу звернути увагу всіх на те, як динамічно крипта летить. Щось на 10%, а щось і на цілих 20%. І це все тільки від того, що Туреччина (далеко не остання країна в ЄС і світі) заборонила торгівлю за крипту, абсолютно логічно мотивуючи це її сміттєвістю, відсутністю будь-якого забезпечення, надмірною анонімністю і непрослідковуваністю і, у звязку з цим, значною абсорбацією кримінальним світом (наркотики, зброя, корупція, шпіонаж і тд), значною волатильністю (абсолютно обгрунтовано переживають, щоб якийсь турецький виробник не продав якийсь товар за один біткойн ціною 50 тис дол, а через два дні цей біткойн не коштував вже 30 чи 25 тис дол). Більш ніж впевнений, що це розуміють і інші. Не в останню чергу, теперішнє загострення на наших кордонах і повязана з цим активізація чорної торгівлі зброєю, активізація серед найманців і тд, провокує перегляд оцінки і відношення світу до крипти. Завтра, з початком робочого тижня, ситуація в крипті може значно активізуватися. Наші можновладці, які задекларували крипти на більше ніж 75 млрд грн чи 2,7 млрд дол США будуть мати чим зайнятися... Враховуючи розмір монетизації крипти, може трохи вплинути на курси нормальних грошей в світі...
Криптовалюты - это (пока) не тот рынок, который можно понимать, черпая информацию из неспециализированных ресурсов и выезжая на общих знаниях.
Турецкие ограничения, о которых стало известно еще в пятницу, отношения к нынешней коррекции не имеют.
Торговля ведется 24/7 без времени на сон, выходные и праздники. События "отрабатываются" мгновенно. Что, собственно и произошло ночью. Рынок обвалился вследствие обвала хешрейта биткоина (и ряда других монет), связанного с проблемами подачи электричества крупным китайским майнерам - наводнение. Корреляция между хешрейтом и ценой очень тесная. Также этой же ночью появилась информация о якобы претензиях SEC к ряду криптоплощадок в контексте отмывания денег. Но этими слухами маркет-мейкеры уже подливали масло в огонь дампа для большей его глубины...
Феноменально. Тобто, дефіцит насіння соняшнику спричиняє ріст ціни масла (що абсолютно нормально, адже любе зменшення пропозиції спричиняє ріст ціни). А зменшення "виробництва" біткойну, відповідно і зменшення його пропозиції веде до його здешевшання?
orest написав:Феноменально. Тобто, дефіцит насіння соняшнику спричиняє ріст ціни масла (що абсолютно нормально, адже любе зменшення пропозиції спричиняє ріст ціни). А зменшення "виробництва" біткойну, відповідно і зменшення його пропозиції веде до його здешевшання?
Зменшення собівартості виробництва, виробництво не змінилось. Але не це головна причина дампа.
orest написав:Феноменально. Тобто, дефіцит насіння соняшнику спричиняє ріст ціни масла (що абсолютно нормально, адже любе зменшення пропозиції спричиняє ріст ціни). А зменшення "виробництва" біткойну, відповідно і зменшення його пропозиції веде до його здешевшання?
Майнеры не только и не столько добывают биток. Главное это то что они поддержуют хешрейт, т.е. роботспособность сети. Это если б скажем СЕП отключили где то на пару дней. Но и это не сильно коректно. Там вопрос не только в фермах, но и в нодах... Потому сравнивать это с подсолнечником совершенно некоретно.
orest Насправді зв'язок тут трохи глибший. Криптовалюти не тільки абсурдні за своєю суттю, але й шкідливі через споживання величезної кількості електроенергії. І то відключення в Китаї тільки посилило розуміння того, що криптовалюти, мабуть, заборонять. У світі ж популяризується тренд на зелену економіку
Тем временем: исход нерезидентов из ОВГЗ продолжается
На сегодня картина исхода выглядит так:
(прим: результаты активности "вчера" отображаются в статистике НБУ "сегодня")
Процесс достаточно равномерный, но настойчивый; за менее трех недель - минус 6.2 млрд грн или порядка 220 млн долл. Впрочем, курс доллар/гривна из состояния равновесия это не вывело: колебания в границах полпроцента - идеал спокойствия.
На этой неделе, в среду, будет погашение 1.1 млрд (плюс 1.4 млрд купонных выплат). Что из этого и по каким ставкам будет привлечено - узнаем завтра.
kluychkooleg написав:Пока тут обсуждают урожай семечек, на Межбанке уже 28.04
Наличка наверное станет давить на межбанк. Казначейство стало массово финансировать свои расходы. Причём резко и по многим статьям одновременно. Гривны на наличке станет больше. Так что возможно движемся в район 28.20. И на МБ и на наличке.
kluychkooleg написав:Пока тут обсуждают урожай семечек, на Межбанке уже 28.04
Наличка наверное станет давить на межбанк. Казначейство стало массово финансировать свои расходы. Причём резко и по многим статьям одновременно. Гривны на наличке станет больше. Так что возможно движемся в район 28.20. И на МБ и на наличке.
Только глупцы не понимают, что номинальный рост бюджета на 25% предполагает увеличение оборота гришика в виде умножающегося мультипликатора. И рост курса до 35 - вопрос времени. Никакие трактора дыр дыр дыр не способны фундаментальные факторы укатать.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 19 кві, 2021 10:27, всього редагувалось 1 раз.