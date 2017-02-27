Додано: Пон 19 кві, 2021 11:19

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

19.04.2021......................28,0206

Доллар прибавил чуть больше 4 копеек.

Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 3 копейки и взяли паузу. Во время этой паузы вышел с продажей кто-то очень крупный и аккуратно продал большой объем. На это намекает высокое значение справочного курса. После 11, сузили спред до 1.5 копеек, опустились на копейку, выросли на копейку и снова опустились на полкопейки. К 12 опустились еще на копейку.

В мире доллар с утра валится.

Справочный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0150, что на копейку выше открытия.



НБУ в пятницу на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах очень существенно сократились. Сокращение произошло из-за серьезного роста объемов как тендерных, так и суточных сертификатов. Небольшую лепту внесла и наличка. Слабо сопротивлялись тенденции только расходы казначейства. Объем тендерного рефинанса оказался очень скромным.



В четверг объем МБ просел с 438.5 до 387.9 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение выросло и сократило отставание от почти не изменившегося спроса.