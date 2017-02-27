orest написав:Феноменально. Тобто, дефіцит насіння соняшнику спричиняє ріст ціни масла (що абсолютно нормально, адже любе зменшення пропозиції спричиняє ріст ціни). А зменшення "виробництва" біткойну, відповідно і зменшення його пропозиції веде до його здешевшання?
С уменьшением хешрейта объем добычи не уменьшается. В каждом блоке биткоина, генерируемом каждые 10 минут, ровно 6,25 биткоинов, ни больше и ни меньше (до следующего халвинга в 2024-м). Однако, с падением хешрейта происходит удешевление себестоимости "производства", потому что распределяется эта фиксированная награда каждого блока на меньшее количество майнеров.
kluychkooleg написав:Пока тут обсуждают урожай семечек, на Межбанке уже 28.04
Наличка наверное станет давить на межбанк. Казначейство стало массово финансировать свои расходы. Причём резко и по многим статьям одновременно. Гривны на наличке станет больше. Так что возможно движемся в район 28.20. И на МБ и на наличке.
а як же "фактор посівної"? знову перевзування в стрибку?
kluychkooleg написав:Пока тут обсуждают урожай семечек, на Межбанке уже 28.04
Наличка наверное станет давить на межбанк. Казначейство стало массово финансировать свои расходы. Причём резко и по многим статьям одновременно. Гривны на наличке станет больше. Так что возможно движемся в район 28.20. И на МБ и на наличке.
Только глупцы не понимают, что номинальный рост бюджета на 25% предполагает увеличение оборота гришика в виде умножающегося мультипликатора. И рост курса до 35 - вопрос времени. Никакие трактора дыр дыр дыр не способны фундаментальные факторы укатать.
на довгострок так, гривня тільки дешевіти, а в короткостроку ми бачили чудо укрепляжа до Па23.4 і "злом сезонності"
kluychkooleg написав:Пока тут обсуждают урожай семечек, на Межбанке уже 28.04
Наличка наверное станет давить на межбанк. Казначейство стало массово финансировать свои расходы. Причём резко и по многим статьям одновременно. Гривны на наличке станет больше. Так что возможно движемся в район 28.20. И на МБ и на наличке.
а як же "фактор посівної"? знову перевзування в стрибку?
Фактор посевной даёт спокойно выбежать нерезам на 200 лямов у.е. без последствий для курса. Так что адекватно оценивайте действительность, любитель аццкого лофта. Если поднимут ставки по Овгз, банки начнут шевелится, народ понесёт гривну на депо ещё сильнее. Пока гривне ничего не угрожает тактически, локально могут быть мелкие подвижки.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 19.04.2021......................28,0206 Доллар прибавил чуть больше 4 копеек. Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 3 копейки и взяли паузу. Во время этой паузы вышел с продажей кто-то очень крупный и аккуратно продал большой объем. На это намекает высокое значение справочного курса. После 11, сузили спред до 1.5 копеек, опустились на копейку, выросли на копейку и снова опустились на полкопейки. К 12 опустились еще на копейку. В мире доллар с утра валится. Справочный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0150, что на копейку выше открытия.
НБУ в пятницу на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах очень существенно сократились. Сокращение произошло из-за серьезного роста объемов как тендерных, так и суточных сертификатов. Небольшую лепту внесла и наличка. Слабо сопротивлялись тенденции только расходы казначейства. Объем тендерного рефинанса оказался очень скромным.
В четверг объем МБ просел с 438.5 до 387.9 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение выросло и сократило отставание от почти не изменившегося спроса.
somilitark написав:Пока гривне ничего не угрожает тактически, локально могут быть мелкие подвижки.
больше волнует что будет летом
27.90-27.93/27.97-28.00
А что может быть летом? Откупитесь не дороже сегодняшних значений. Если только сепарюги не будут свою дуру включать и не будут всему миру физически доказывать, что они главные идиоты 21-го века. На МБ попустило. Но на носу возмещение Ндс, может опять начать колбасить.