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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7615761676177618

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 125
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
60
28.00-28.50
20%
25
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:34

  Сибарит написав:Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 3 копейки и взяли паузу. Во время этой паузы вышел с продажей кто-то очень крупный и аккуратно продал большой объем. На это намекает высокое значение справочного курса.

Якийсь Банк із валютною позицією?
Сіті із валютою нерезів під новий аукціон?
Нафтогаз?
Великий експортер?
Ваш варіант...
Ф. Підросли зранку в порівнянні із вихідними на 5 коп. 27,90/27,99-28,02
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:36

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:39

  kmm3 написав:Які банки в Україні надають доступ до торгівлі на форексі, окрім Уркгазбанку?

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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Якийсь Банк із валютною позицією?
Сіті із валютою нерезів під новий аукціон?
Нафтогаз?
Великий експортер?
Ваш варіант...

Такой информации у меня нет.
Но интуиция, которая заменяет информацию, подсказывает, что наиболее вероятен первый вариант. Есть ощущение, что распродаются очень неспешно уже далеко не первый день.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 12:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://biz.censor.net/news/3260578/obe ... _natsbanka
alex10
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 12:33

Все отменяется. Опять не взлетели.
Альфа и ТАС сначала подняли курсы онлайн, потом откатили на прежние позиции.
Стабильность.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 12:35

  kluychkooleg написав:Все отменяется. Опять не взлетели.
Альфа и ТАС сначала подняли курсы онлайн, потом откатили на прежние позиции.
Стабильность.

я же говорил (с)
что не стоит далеко удаляться от темы подсолнечника :lol: :lol: :lol:
я от ваще тех нерезов не понимаю: из одних овгз выходят, в другие заходят. надеюсь то хоть разные нерезы. это походу не у нас пирамида овгз, а у нерезов :lol:
через призму конспирологии: может то у них сговор с нбу, чтоб те праздновали 30-летие--юбилей однако
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 12:42

  clash написав:
  kluychkooleg написав:Все отменяется. Опять не взлетели.
Альфа и ТАС сначала подняли курсы онлайн, потом откатили на прежние позиции.
Стабильность.

я же говорил (с)
что не стоит далеко удаляться от темы подсолнечника :lol: :lol: :lol:
я от ваще тех нерезов не понимаю: из одних овгз выходят, в другие заходят. надеюсь то хоть разные нерезы. это походу не у нас пирамида овгз, а у нерезов :lol:
через призму конспирологии: может то у них сговор с нбу, чтоб те праздновали 30-летие--юбилей однако


Ну тут еще в миру доллар пока в пике к конкурентам (Евро), тоже могло сказаться.
Если в былые времена МБ часто реагировал на это абсолютно противоположным образом, то в последнее время, как мне кажется, гривня следует тенденциям на мировом форексе.
Надо было Евро брать по 33,60, пока было.
Теперь остается кусать локти и ждать следующего шанса.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 19 кві, 2021 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:13

  alex10 написав:https://biz.censor.net/news/3260578/obem_gosobligatsiyi_v_sobstvennosti_bankov_prevysil_bezopasnyyi_limit_glava_natsbanka

і кому тепер їх будуть напарювати?
flyman
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