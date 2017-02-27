Сибарит написав:Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 3 копейки и взяли паузу. Во время этой паузы вышел с продажей кто-то очень крупный и аккуратно продал большой объем. На это намекает высокое значение справочного курса.
Якийсь Банк із валютною позицією? Сіті із валютою нерезів під новий аукціон? Нафтогаз? Великий експортер? Ваш варіант... Ф. Підросли зранку в порівнянні із вихідними на 5 коп. 27,90/27,99-28,02
kluychkooleg написав:Все отменяется. Опять не взлетели. Альфа и ТАС сначала подняли курсы онлайн, потом откатили на прежние позиции. Стабильность.
я же говорил (с) что не стоит далеко удаляться от темы подсолнечника я от ваще тех нерезов не понимаю: из одних овгз выходят, в другие заходят. надеюсь то хоть разные нерезы. это походу не у нас пирамида овгз, а у нерезов через призму конспирологии: может то у них сговор с нбу, чтоб те праздновали 30-летие--юбилей однако
kluychkooleg написав:Все отменяется. Опять не взлетели. Альфа и ТАС сначала подняли курсы онлайн, потом откатили на прежние позиции. Стабильность.
я же говорил (с) что не стоит далеко удаляться от темы подсолнечника я от ваще тех нерезов не понимаю: из одних овгз выходят, в другие заходят. надеюсь то хоть разные нерезы. это походу не у нас пирамида овгз, а у нерезов через призму конспирологии: может то у них сговор с нбу, чтоб те праздновали 30-летие--юбилей однако
Ну тут еще в миру доллар пока в пике к конкурентам (Евро), тоже могло сказаться. Если в былые времена МБ часто реагировал на это абсолютно противоположным образом, то в последнее время, как мне кажется, гривня следует тенденциям на мировом форексе. Надо было Евро брать по 33,60, пока было. Теперь остается кусать локти и ждать следующего шанса.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 19 кві, 2021 13:35, всього редагувалось 1 раз.