zРадио написав:У каждого на то есть своя оценка, а я считаю это экономическим каннибализмом. Обеспечивает данный пир во время ковида НБУ - с помощью монетарной политики, а оплачивает его - реальный сектор и население...
Grand Touring написав:Давно говорил, что у реального сектора должен быть свой НБУ
Свой НБУ - это спорное решение)) Но должна существовать единая для всех институтов власти экономическая политика. А иначе картина маслом - "независимый" НБУ гордо рапортует о низкой инфляции, устойчивой гривне и рекордных прибылях банковского сектора, в то самое время, когда занятость и производство падают, а дефицит бюджета и государственный долг растут. Сюр полнейший, но бенефициары делают вид, что так и должно быть...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 19 кві, 2021 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............19.04.2021..........20.04.2021 дата розрахунку..............16.04.2021...........19.04.2021 Євро.................................33,525..................33,7099...+0.55% Долар США......................27,9783................28,0087...+0.11% После полудня гривна отыграла чуть больше копейки. Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 3 копейки и взяли паузу. Во время этой паузы вышел с продажей кто-то очень крупный и аккуратно продал большой объем. На это намекает высокое значение справочного курса. После 11, сузили спред до 1.5 копеек, опустились на копейку, выросли на копейку и снова опустились на полкопейки. К 12 опустились еще на копейку. В мире доллар с утра валится. Справочный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0150, что на копейку выше открытия. Перед обедом опустились на 2.5 копейки. После обеда сначала опустились на полкопейки, а потом выросли на полкопейки, расширив спред до 2 копеек. В мире доллар после полудня еще чуть-чуть просел и остановил падение. Официальный курс встретили котировками 27.9750 - 27.9950. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно закрытия пятницы.
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