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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7617761876197620>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 125
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
60
28.00-28.50
20%
25
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 14:19

  zРадио написав:У каждого на то есть своя оценка, а я считаю это экономическим каннибализмом. Обеспечивает данный пир во время ковида НБУ - с помощью монетарной политики, а оплачивает его - реальный сектор и население...

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/04/43.pdf
обычная коррупция, банки ближе всего к НБУ.

Давно говорил, что у реального сектора должен быть свой НБУ

Пусть не радуются, их ждут долгие и мучительные 20 лет, после чего исчезнут, а вместо них будет платформа на базе платежных систем, похожая на Монобанк
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 14:47

  Grand Touring написав:Давно говорил, что у реального сектора должен быть свой НБУ


Свой НБУ - это спорное решение)) Но должна существовать единая для всех институтов власти экономическая политика. А иначе картина маслом - "независимый" НБУ гордо рапортует о низкой инфляции, устойчивой гривне и рекордных прибылях банковского сектора, в то самое время, когда занятость и производство падают, а дефицит бюджета и государственный долг растут. Сюр полнейший, но бенефициары делают вид, что так и должно быть...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 19 кві, 2021 14:58, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 14:57

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............19.04.2021..........20.04.2021
дата розрахунку..............16.04.2021...........19.04.2021
Євро.................................33,525..................33,7099...+0.55%
Долар США......................27,9783................28,0087...+0.11%
После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.
Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 3 копейки и взяли паузу. Во время этой паузы вышел с продажей кто-то очень крупный и аккуратно продал большой объем. На это намекает высокое значение справочного курса. После 11, сузили спред до 1.5 копеек, опустились на копейку, выросли на копейку и снова опустились на полкопейки. К 12 опустились еще на копейку.
В мире доллар с утра валится.
Справочный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0150, что на копейку выше открытия.
Перед обедом опустились на 2.5 копейки. После обеда сначала опустились на полкопейки, а потом выросли на полкопейки, расширив спред до 2 копеек.
В мире доллар после полудня еще чуть-чуть просел и остановил падение.
Официальный курс встретили котировками 27.9750 - 27.9950. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2020 - 27.0774 (-13) +93
2019 - 26.8540 (+2) +115

2018 - 26.2260 (+8)
2017 - 26.7871 (-6)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 14:57

  zРадио написав:Свой НБУ - это спорное решение))
да и две гривны, цена первой будет подкреплена банковскими балансами с овгз, второй - товарами и услугами )))
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grand Touring написав:да и две гривны, цена первой будет подкреплена банковскими балансами с овгз, второй - товарами и услугами )))

Пізнім Совком війнуло - тоді теж пропонували два рублі, один прив'язаний до долара, для бізнесу, а другий для народу. :)
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:14

Подскажите, пожалуйста, сайт где можно посмотреть расписание аукционов ОВГЗ и % по ним.
farm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:16

  farm написав:Подскажите, пожалуйста, сайт где можно посмотреть расписание аукционов ОВГЗ и % по ним.


https://mof.gov.ua/uk/ovdp
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv

а конкретные проценты по ним минфин и рынок определит.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:25

  Alex2007 написав:
  farm написав:Подскажите, пожалуйста, сайт где можно посмотреть расписание аукционов ОВГЗ и % по ним.


https://mof.gov.ua/uk/ovdp
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv

а конкретные проценты по ним минфин и рынок определит.

Спасибо.

Увидел.))
Востаннє редагувалось farm в Пон 19 кві, 2021 15:26, всього редагувалось 1 раз.
farm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:26

  lapay написав:
  Grand Touring написав:да и две гривны, цена первой будет подкреплена банковскими балансами с овгз, второй - товарами и услугами )))

Пізнім Совком війнуло - тоді теж пропонували два рублі, один прив'язаний до долара, для бізнесу, а другий для народу. :)


Та то, думаю, был рофл )) На самом же деле просто пора уже сформулировать экономическую модель, определить сферы национальной экспертизы и наше место в международном разделении труда, обозначить точки роста и обеспечить выполнение кратко-, средне- и долгосрочных целей всеми стейкхолдерами. Зерно, подсолнух, лес, руда и разнорабочая сила - это не экономическая модель, это заявки на аутсорсинг того, что наши торговые партнеры не хотят производить сами, осознавая что на достаток этим не заработаешь...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Зерно, руда, лес и разнорабочая сила - это не экономическая модель, это заявки на аутсорсинг того, что наши торговые партнеры не хотят производить сами, осознавая что на достаток этим не заработаешь...

Програмістів забув додати. :)
Поки не буде європейського судочинства, тільки це, плюс заробітчани, і буде працювати на експорт.
lapay
 
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