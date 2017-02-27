zРадио написав:У каждого на то есть своя оценка, а я считаю это экономическим каннибализмом. Обеспечивает данный пир во время ковида НБУ - с помощью монетарной политики, а оплачивает его - реальный сектор и население...
Grand Touring написав:Давно говорил, что у реального сектора должен быть свой НБУ
Свой НБУ - это спорное решение)) Но должна существовать единая для всех институтов власти экономическая политика. А иначе картина маслом - "независимый" НБУ гордо рапортует о низкой инфляции, устойчивой гривне и рекордных прибылях банковского сектора, в то самое время, когда занятость и производство падают, а дефицит бюджета и государственный долг растут. Сюр полнейший, но бенефициары делают вид, что так и должно быть...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 19 кві, 2021 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............19.04.2021..........20.04.2021 дата розрахунку..............16.04.2021...........19.04.2021 Євро.................................33,525..................33,7099...+0.55% Долар США......................27,9783................28,0087...+0.11% После полудня гривна отыграла чуть больше копейки. Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 3 копейки и взяли паузу. Во время этой паузы вышел с продажей кто-то очень крупный и аккуратно продал большой объем. На это намекает высокое значение справочного курса. После 11, сузили спред до 1.5 копеек, опустились на копейку, выросли на копейку и снова опустились на полкопейки. К 12 опустились еще на копейку. В мире доллар с утра валится. Справочный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0150, что на копейку выше открытия. Перед обедом опустились на 2.5 копейки. После обеда сначала опустились на полкопейки, а потом выросли на полкопейки, расширив спред до 2 копеек. В мире доллар после полудня еще чуть-чуть просел и остановил падение. Официальный курс встретили котировками 27.9750 - 27.9950. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории: 2020 - 27.0774 (-13) +93 2019 - 26.8540 (+2) +115
Grand Touring написав:да и две гривны, цена первой будет подкреплена банковскими балансами с овгз, второй - товарами и услугами )))
Пізнім Совком війнуло - тоді теж пропонували два рублі, один прив'язаний до долара, для бізнесу, а другий для народу.
Та то, думаю, был рофл )) На самом же деле просто пора уже сформулировать экономическую модель, определить сферы национальной экспертизы и наше место в международном разделении труда, обозначить точки роста и обеспечить выполнение кратко-, средне- и долгосрочных целей всеми стейкхолдерами. Зерно, подсолнух, лес, руда и разнорабочая сила - это не экономическая модель, это заявки на аутсорсинг того, что наши торговые партнеры не хотят производить сами, осознавая что на достаток этим не заработаешь...
zРадио написав:Зерно, руда, лес и разнорабочая сила - это не экономическая модель, это заявки на аутсорсинг того, что наши торговые партнеры не хотят производить сами, осознавая что на достаток этим не заработаешь...
Програмістів забув додати. Поки не буде європейського судочинства, тільки це, плюс заробітчани, і буде працювати на експорт.