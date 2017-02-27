Додано: Пон 19 кві, 2021 14:57

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............19.04.2021..........20.04.2021

дата розрахунку..............16.04.2021...........19.04.2021

Євро.................................33,525..................33,7099...+0.55%

Долар США......................27,9783................28,0087...+0.11%

После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.

Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 3 копейки и взяли паузу. Во время этой паузы вышел с продажей кто-то очень крупный и аккуратно продал большой объем. На это намекает высокое значение справочного курса. После 11, сузили спред до 1.5 копеек, опустились на копейку, выросли на копейку и снова опустились на полкопейки. К 12 опустились еще на копейку.

В мире доллар с утра валится.

Справочный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0150, что на копейку выше открытия.

Перед обедом опустились на 2.5 копейки. После обеда сначала опустились на полкопейки, а потом выросли на полкопейки, расширив спред до 2 копеек.

В мире доллар после полудня еще чуть-чуть просел и остановил падение.

Официальный курс встретили котировками 27.9750 - 27.9950. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно закрытия пятницы.



Этот день в истории:

2020 - 27.0774 (-13) +93

2019 - 26.8540 (+2) +115



2018 - 26.2260 (+8)

2017 - 26.7871 (-6)