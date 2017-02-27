zРадио написав:Зерно, руда, лес и разнорабочая сила - это не экономическая модель, это заявки на аутсорсинг того, что наши торговые партнеры не хотят производить сами, осознавая что на достаток этим не заработаешь...
Програмістів забув додати. Поки не буде європейського судочинства, тільки це, плюс заробітчани, і буде працювати на експорт.
Программисты - это тоже, преимущественно, аутсорсинг. Epam, Global Logic, Luxoft и прочие продают человекочасы, а не программный продукт. Продуктовые у нас, в основном, стартапы, которые как только показывают результат, перемещаются в Долину и другие "правильные" места для ведения полноценного бизнеса. Я согласен, что нужны прозрачные правила и европейское судопроизводство, но сама по себе laissez-faire не способна развиваться в условиях, когда другие страны предпринимают для этого проактивные усилия. Так что нужна и государственная политика по поддержке перспективных отраслей, и все базовые атрибуты благоприятного экономического климата
zРадио написав:Программисты - это тоже, преимущественно, аутсорсинг. Epam, Global Logic, Luxoft и прочие продают человекочасы, а не программный продукт. Продуктовые у нас, в основном, стартапы, которые как только показывают результат, перемещаются в Долину и другие "правильные" места для ведения полноценного бизнеса. Я согласен, что нужны прозрачные правила и европейское судопроизводство, но сама по себе laissez-faire не способна развиваться в условиях, когда другие страны предпринимают для этого проактивные усилия. Так что нужна и государственная политика по поддержке перспективных отраслей, и все базовые атрибуты благоприятного экономического климата
Програмістів треба було додати, після коми, а не окремо, про це було моє зауваження. Державна програма стимуляції іноземних інвесторів потрібна, згоден, бо конкуренція велика. Вже і няньок пропонують, але чогось не хочуть. Ну хоч Вовка "звільнять", разом з жирною галявиною. Мінімальний, але крок.
zРадио написав:На самом же деле просто пора уже сформулировать экономическую модель, определить сферы национальной экспертизы и наше место в международном разделении труда, обозначить точки роста и обеспечить выполнение кратко-, средне- и долгосрочных целей всеми стейкхолдерами. Зерно, подсолнух, лес, руда и разнорабочая сила - это не экономическая модель, это заявки на аутсорсинг того, что наши торговые партнеры не хотят производить сами, осознавая что на достаток этим не заработаешь...
Есть одна проблемка - высокодоходные места в международном разделении труда давно и прочно заняты. И вложено туда уже столько, что обустраивать новое место слишком дорого даже при самом благоприятном климате. Надо искать что-то новое, но гениальные идеи на государственном уровне генерируются редко, да и скупают их всех, пока маленькие. Нет тут достаточно быстрых и эффективных решений. Впрочем, могу предложить перспективное направление, но меня закидают тапками Нам надо строить бензиносжигательные заводы. Сейчас все страны соревнуются, кто раньше запретит бензиновые двигатели, только сегодня была новость о штате Вашингтон, который запрещает уже с 30-го года. Для легковых уже есть слабенькая альтернатива, а для тяжелых грузовиков пока нет. А т.к. бензин и дизель - это разные фракции нефти, пропорция их производства неизменна. Закончится это тем, что дизель будет востребован, но мир не будет знать куда девать бензин. Если к этому времени организовать энергоемкие производства, работающие на бензине, можно будет получить огромное конкурентное преимущество за счет отрицательной цены энергоносителя, нам будут доплачивать за утилизацию. Трудность во всем этом только одна - нужно отказаться от шаблонного мышления.
Возвращаясь к валюте, должен заметить, что сегодня ставший традиционным подскок после 16 оказался на редкость скромным. Всего полкопейки. Этот факт может оказаться достойным внимания.
Сибарит написав:А т.к. бензин и дизель - это разные фракции нефти, пропорция их производства неизменна. Закончится это тем, что дизель будет востребован, но мир не будет знать куда девать бензин. Если к этому времени организовать энергоемкие производства, работающие на бензине, можно будет получить огромное конкурентное преимущество за счет отрицательной цены энергоносителя, нам будут доплачивать за утилизацию.
Для утилізації є чорна Африка, біла має кращі перспективи, як і наші західні сусіди.
Сибарит написав:Есть одна проблемка - высокодоходные места в международном разделении труда давно и прочно заняты. И вложено туда уже столько, что обустраивать новое место слишком дорого даже при самом благоприятном климате. Надо искать что-то новое, но гениальные идеи на государственном уровне генерируются редко, да и скупают их всех, пока маленькие. Нет тут достаточно быстрых и эффективных решений. Впрочем, могу предложить перспективное направление, но меня закидают тапками Нам надо строить бензиносжигательные заводы. Сейчас все страны соревнуются, кто раньше запретит бензиновые двигатели, только сегодня была новость о штате Вашингтон, который запрещает уже с 30-го года. Для легковых уже есть слабенькая альтернатива, а для тяжелых грузовиков пока нет. А т.к. бензин и дизель - это разные фракции нефти, пропорция их производства неизменна. Закончится это тем, что дизель будет востребован, но мир не будет знать куда девать бензин. Если к этому времени организовать энергоемкие производства, работающие на бензине, можно будет получить огромное конкурентное преимущество за счет отрицательной цены энергоносителя, нам будут доплачивать за утилизацию. Трудность во всем этом только одна - нужно отказаться от шаблонного мышления.
Возвращаясь к валюте, должен заметить, что сегодня ставший традиционным подскок после 16 оказался на редкость скромным. Всего полкопейки. Этот факт может оказаться достойным внимания.
Не готов комментировать идею. Могу только сказать, что лично для меня, мало что знающего о даунстриме, она выглядит логичной. Что же касается государственной роли в становлении и развитии направлений бизнеса - настаиваю, что она приоритетна, а намертво занятых сегментов не существует. Когда-то и американский классический автопром выглядел непоколебимо, но его потеснил японский. На домашнем же рынке. А японский, в свою очередь, потеснил корейский. Оба случая - примеры правильной проактивной государственной политики