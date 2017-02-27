Додано: Пон 19 кві, 2021 16:14

zРадио написав: На самом же деле просто пора уже сформулировать экономическую модель, определить сферы национальной экспертизы и наше место в международном разделении труда, обозначить точки роста и обеспечить выполнение кратко-, средне- и долгосрочных целей всеми стейкхолдерами. Зерно, подсолнух, лес, руда и разнорабочая сила - это не экономическая модель, это заявки на аутсорсинг того, что наши торговые партнеры не хотят производить сами, осознавая что на достаток этим не заработаешь... На самом же деле просто пора уже сформулировать экономическую модель, определить сферы национальной экспертизы и наше место в международном разделении труда, обозначить точки роста и обеспечить выполнение кратко-, средне- и долгосрочных целей всеми стейкхолдерами. Зерно, подсолнух, лес, руда и разнорабочая сила - это не экономическая модель, это заявки на аутсорсинг того, что наши торговые партнеры не хотят производить сами, осознавая что на достаток этим не заработаешь...

Есть одна проблемка - высокодоходные места в международном разделении труда давно и прочно заняты. И вложено туда уже столько, что обустраивать новое место слишком дорого даже при самом благоприятном климате. Надо искать что-то новое, но гениальные идеи на государственном уровне генерируются редко, да и скупают их всех, пока маленькие. Нет тут достаточно быстрых и эффективных решений.Впрочем, могу предложить перспективное направление, но меня закидают тапкамиНам надо строить бензиносжигательные заводы. Сейчас все страны соревнуются, кто раньше запретит бензиновые двигатели, только сегодня была новость о штате Вашингтон, который запрещает уже с 30-го года. Для легковых уже есть слабенькая альтернатива, а для тяжелых грузовиков пока нет. А т.к. бензин и дизель - это разные фракции нефти, пропорция их производства неизменна. Закончится это тем, что дизель будет востребован, но мир не будет знать куда девать бензин. Если к этому времени организовать энергоемкие производства, работающие на бензине, можно будет получить огромное конкурентное преимущество за счет отрицательной цены энергоносителя, нам будут доплачивать за утилизацию.Трудность во всем этом только одна - нужно отказаться от шаблонного мышления.Возвращаясь к валюте, должен заметить, что сегодня ставший традиционным подскок после 16 оказался на редкость скромным. Всего полкопейки. Этот факт может оказаться достойным внимания.