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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7618761976207621

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 125
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
60
28.00-28.50
20%
25
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:29

  fin написав:
  Искатель написав:
  fin написав:Вы правы. В бумаге и 27 может не быть. Будет 26.5.


Да ладно уже, не скромничайте! Заговаривайте на 23! Тогда проще будет оправдываться, что "не получилось".
23 это уже перебор. Весна-лето 27-26, даже не сомневаюсь. Ничего не изменилось.

А я б засумнівався...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А я люблю евро скирдовать
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:38

  Qwerty написав:
  fin написав:
  Искатель написав:
Да ладно уже, не скромничайте! Заговаривайте на 23! Тогда проще будет оправдываться, что "не получилось".
23 это уже перебор. Весна-лето 27-26, даже не сомневаюсь. Ничего не изменилось.

А я б засумнівався...


Хоть это и какое-то обсуждение из прошлого, я тоже сомневаться начал, что "лето будет".
Оно уже в апреле должно было бы наступать, то есть гривня укрепляться.
А ничего подобного и близко не видно. А ведь фактор аграриев уже должен бы играть в полную силу.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:40

  Investor_K написав:А я люблю евро скирдовать


Я тоже, но лоханулся. Надо было брать по 32,60, но я все ждал, что и гривня укрепляться начнет, и Евро относительно доллара падать продолжит. Но ни того, ни другого.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 7618761976207621
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