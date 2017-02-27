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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 кві, 2021 19:29
fin написав: Искатель написав: fin написав:
Вы правы. В бумаге и 27 может не быть. Будет 26.5.
Да ладно уже, не скромничайте! Заговаривайте на 23! Тогда проще будет оправдываться, что "не получилось".
23 это уже перебор. Весна-лето 27-26, даже не сомневаюсь. Ничего не изменилось.
А я б засумнівався...
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:36
А я люблю евро скирдовать
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:38
Qwerty написав: fin написав: Искатель написав:
Да ладно уже, не скромничайте! Заговаривайте на 23! Тогда проще будет оправдываться, что "не получилось".
23 это уже перебор. Весна-лето 27-26, даже не сомневаюсь. Ничего не изменилось.
А я б засумнівався...
Хоть это и какое-то обсуждение из прошлого, я тоже сомневаться начал, что "лето будет".
Оно уже в апреле должно было бы наступать, то есть гривня укрепляться.
А ничего подобного и близко не видно. А ведь фактор аграриев уже должен бы играть в полную силу.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:40
Investor_K написав:
А я люблю евро скирдовать
Я тоже, но лоханулся. Надо было брать по 32,60, но я все ждал, что и гривня укрепляться начнет, и Евро относительно доллара падать продолжит. Но ни того, ни другого.
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