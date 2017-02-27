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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7619762076217622>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 125
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
60
28.00-28.50
20%
25
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:29

  fin написав:
  Искатель написав:
  fin написав:Вы правы. В бумаге и 27 может не быть. Будет 26.5.


Да ладно уже, не скромничайте! Заговаривайте на 23! Тогда проще будет оправдываться, что "не получилось".
23 это уже перебор. Весна-лето 27-26, даже не сомневаюсь. Ничего не изменилось.

А я б засумнівався...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А я люблю евро скирдовать
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:38

  Qwerty написав:
  fin написав:
  Искатель написав:
Да ладно уже, не скромничайте! Заговаривайте на 23! Тогда проще будет оправдываться, что "не получилось".
23 это уже перебор. Весна-лето 27-26, даже не сомневаюсь. Ничего не изменилось.

А я б засумнівався...


Хоть это и какое-то обсуждение из прошлого, я тоже сомневаться начал, что "лето будет".
Оно уже в апреле должно было бы наступать, то есть гривня укрепляться.
А ничего подобного и близко не видно. А ведь фактор аграриев уже должен бы играть в полную силу.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:40

  Investor_K написав:А я люблю евро скирдовать


Я тоже, но лоханулся. Надо было брать по 32,60, но я все ждал, что и гривня укрепляться начнет, и Евро относительно доллара падать продолжит. Но ни того, ни другого.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:54

  kluychkooleg написав:
  Investor_K написав:А я люблю евро скирдовать


Я тоже, но лоханулся. Надо было брать по 32,60, но я все ждал, что и гривня укрепляться начнет, и Евро относительно доллара падать продолжит. Но ни того, ни другого.

А почему бы его сейчас не взять ? Или гривна всё-таки начнет укрепляться и евро относительно доллара будет падать ?
Есть у меня перед глазами пример человека, которому не даёт покоя рост битка. "Сейчас уже брать не выгодно, куда ж ему ещё расти"© А он все растет и растет. :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:05

  Игорь написав:
Есть у меня перед глазами пример человека, которому не даёт покоя рост битка. "Сейчас уже брать не выгодно, куда ж ему ещё расти"© А он все растет и растет. :)


евро и биток?
у битка нет предела :roll:

при евро 1,25 Кристине бюргеры начнут делать головную боль :mrgreen:
prodigy
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:30

  Мизантрóп написав:Qwerty З Новим роком !

Ви з яким вітаєте?! З китайським?! Тоді вас теж з новим щастям!
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Оно уже в апреле должно было бы наступать, то есть гривня укрепляться.
А ничего подобного и близко не видно. А ведь фактор аграриев уже должен бы играть в полную силу.
сомик выше написал, лето наступило но выходящие нерезы его испортили, кому понравится низкий % привлечения овгз и напряжёнка с рф? Если 28 дно то осенью будет 30... Это не мой прогноз, я ещё верю что наверху одумаются и поднимут условия до рыночных зайдут нерезы и укрепят гривну до 24.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:42

  ruvex написав:
  Искатель написав:Вкратце: разработан и успешно внедряется механизм саморегуляции на межбанке. Детали я не могу разглашать (голову оторвут по самые...), но думаю, все заметили, что Нацбанк выходит крайне редко?
Вчера на 10 копеек вверх, сегодня на 9 копеек вниз. Вот это оно и есть. В действии.

Чивокуня оценил бы.
  Realist написав:Я Реаліст. Але при всьому цьому, бачу позитивні зміни. Проте через те, що в масштабах країни ми по величезній кількості питань не можемо дійти до спільного знаменника, ці зміни йдуть дуже повільно. Але ЙДУТЬ. Хто б там що не казав.
А не задовольнені завжди знайдуться.

Что именно медленно идет и куда?

Народ потихеньку туди... Смертність в порівнянні з минулим роком станом на середину квітня збільшилася на 8%!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Смертність в порівнянні з минулим роком станом на середину квітня збільшилася на 8%!
а покойникам баксы не нужны...
vitaliian
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