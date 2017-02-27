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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 кві, 2021 19:29
fin написав: Искатель написав: fin написав:
Вы правы. В бумаге и 27 может не быть. Будет 26.5.
Да ладно уже, не скромничайте! Заговаривайте на 23! Тогда проще будет оправдываться, что "не получилось".
23 это уже перебор. Весна-лето 27-26, даже не сомневаюсь. Ничего не изменилось.
А я б засумнівався...
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Qwerty
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:36
А я люблю евро скирдовать
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Investor_K
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:38
Qwerty написав: fin написав: Искатель написав:
Да ладно уже, не скромничайте! Заговаривайте на 23! Тогда проще будет оправдываться, что "не получилось".
23 это уже перебор. Весна-лето 27-26, даже не сомневаюсь. Ничего не изменилось.
А я б засумнівався...
Хоть это и какое-то обсуждение из прошлого, я тоже сомневаться начал, что "лето будет".
Оно уже в апреле должно было бы наступать, то есть гривня укрепляться.
А ничего подобного и близко не видно. А ведь фактор аграриев уже должен бы играть в полную силу.
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kluychkooleg
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:40
Investor_K написав:
А я люблю евро скирдовать
Я тоже, но лоханулся. Надо было брать по 32,60, но я все ждал, что и гривня укрепляться начнет, и Евро относительно доллара падать продолжит. Но ни того, ни другого.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 19:54
kluychkooleg написав: Investor_K написав:
А я люблю евро скирдовать
Я тоже, но лоханулся. Надо было брать по 32,60, но я все ждал, что и гривня укрепляться начнет, и Евро относительно доллара падать продолжит. Но ни того, ни другого.
А почему бы его сейчас не взять ? Или гривна всё-таки начнет укрепляться и евро относительно доллара будет падать ?
Есть у меня перед глазами пример человека, которому не даёт покоя рост битка. "Сейчас уже брать не выгодно, куда ж ему ещё расти"© А он все растет и растет.
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Игорь
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:05
Игорь написав:
Есть у меня перед глазами пример человека, которому не даёт покоя рост битка. "Сейчас уже брать не выгодно, куда ж ему ещё расти"© А он все растет и растет.
евро и биток?
у битка нет предела
при евро 1,25 Кристине бюргеры начнут делать головную боль
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1
Додано: Пон 19 кві, 2021 20:30
Мизантрóп написав:Qwerty
З Новим роком !
Ви з яким вітаєте?! З китайським?! Тоді вас теж з новим щастям!
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:33
kluychkooleg написав:
Оно уже в апреле должно было бы наступать, то есть гривня укрепляться.
А ничего подобного и близко не видно. А ведь фактор аграриев уже должен бы играть в полную силу.
сомик выше написал, лето наступило но выходящие нерезы его испортили, кому понравится низкий % привлечения овгз и напряжёнка с рф? Если 28 дно то осенью будет 30... Это не мой прогноз, я ещё верю что наверху одумаются и поднимут условия до рыночных зайдут нерезы и укрепят гривну до 24.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:42
ruvex написав: Искатель написав:
Вкратце: разработан и успешно внедряется механизм саморегуляции на межбанке. Детали я не могу разглашать (голову оторвут по самые...), но думаю, все заметили, что Нацбанк выходит крайне редко?
Вчера на 10 копеек вверх, сегодня на 9 копеек вниз. Вот это оно и есть. В действии.
Чивокуня оценил бы.
Realist написав:
Я Реаліст. Але при всьому цьому, бачу позитивні зміни. Проте через те, що в масштабах країни ми по величезній кількості питань не можемо дійти до спільного знаменника, ці зміни йдуть дуже повільно. Але ЙДУТЬ. Хто б там що не казав.
А не задовольнені завжди знайдуться.
Что именно медленно идет и куда?
Народ потихеньку туди... Смертність в порівнянні з минулим роком станом на середину квітня збільшилася на 8%!
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:48
Qwerty написав:
Смертність в порівнянні з минулим роком станом на середину квітня збільшилася на 8%!
а покойникам баксы не нужны...
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