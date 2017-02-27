доллары и нищим не нужны и ещё наверное есть категории. а тут на форуме они большинству нужны всенепременно по 24
я, кстати, надеюсь что этому не бывать, ибо это нелогично! 27--30 приму за факт. а от 24--за абсурд
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 кві, 2021 20:54
доллары и нищим не нужны и ещё наверное есть категории. а тут на форуме они большинству нужны всенепременно по 24
я, кстати, надеюсь что этому не бывать, ибо это нелогично! 27--30 приму за факт. а от 24--за абсурд
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:04
Ну вы же в курсе. Есть такая психологическая проблема - "вчера были большие, но по 5, а сегодня маленькие, но по 3". А вообще я уже столько раз уходил полностью в валюту, больше удачно, но пару раз очень неудачно, что решил сейчас ради єксперимента дать шанс небольшому проценту гривни в корзине. Тем более, что сейчас это единственная валюта, которую можно держать хоть под какой-то процент на текущем.
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:07
kluychkooleg
это не единственный плюс гривночки. она ещё нужна для текущих расходов
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:11
Тем временем: отредактированное объявление нового аукциона ОВГЗ
В своей итоговой версии очередной ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг выглядит так (изначальная версия сократилась в полтора раза, из 6 позиций осталось только 4):
Существенных выплат на следующей неделе нет, хотя, сравнивая с результатами прошлого аукциона и 2.5 млрд (1.1 - погашение, 1.4 - купон) - существенно. Впрочем, пока что Минфин справлялся собственными силами.
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Информация по аукционам ОВГЗ здесь:
По погашениям здесь:
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:15
Например, купить новый кроссовер в салоне.
А если на текущие-текущие (еда, одежда, бензин, коммуналка), то сколько ее там надо - ну 15-20 тысяч. А такие суммы тратятся с кредитки, а потом гасятся с зарплаты.
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
блина от мне кажецо весь дисбаланс идёт от зелёной головы, хоть тута и принято козявить нбу. понавыбирали на свою голову. извините за тавтологию.
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