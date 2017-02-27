Додано: Пон 19 кві, 2021 21:30

clash написав: блина от мне кажецо весь дисбаланс идёт от зелёной головы, хоть тута и принято козявить нбу. понавыбирали на свою голову. извините за тавтологию. блина от мне кажецо весь дисбаланс идёт от зелёной головы, хоть тута и принято козявить нбу. понавыбирали на свою голову. извините за тавтологию.

Та понятно, при порошенко набирали проффффессионалов только. Чего одна гонтарева стоит только!!!! Курс при ней скакал как вошь на морозе.На фоне попередников (государственных изменников в большинстве своем) нынешние зеленые мне кажутся святыми - курс гривны к доллару в пределах +-5% держится стабильно, что стимулирует даже некоторый подъем экономики, тем более если сильно этому не мешать даже в условиях пандемии. А ошибки... ну у кого их нет? Только у тех, кто нифига не делает. Но даже и они ошибаются, так как бездействие вредно для здоровья как физлиц, так и компаний.