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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7620762176227623>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 126
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
25
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:54

  vitaliian написав:
  Qwerty написав:Смертність в порівнянні з минулим роком станом на середину квітня збільшилася на 8%!
а покойникам баксы не нужны...

доллары и нищим не нужны и ещё наверное есть категории. а тут на форуме они большинству нужны всенепременно по 24 :lol:
я, кстати, надеюсь что этому не бывать, ибо это нелогично! 27--30 приму за факт. а от 24--за абсурд :D
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:04

  Игорь написав:
  kluychkooleg написав:
  Investor_K написав:А я люблю евро скирдовать


Я тоже, но лоханулся. Надо было брать по 32,60, но я все ждал, что и гривня укрепляться начнет, и Евро относительно доллара падать продолжит. Но ни того, ни другого.

А почему бы его сейчас не взять ? Или гривна всё-таки начнет укрепляться и евро относительно доллара будет падать ?
Есть у меня перед глазами пример человека, которому не даёт покоя рост битка. "Сейчас уже брать не выгодно, куда ж ему ещё расти"© А он все растет и растет. :)


Ну вы же в курсе. Есть такая психологическая проблема - "вчера были большие, но по 5, а сегодня маленькие, но по 3". А вообще я уже столько раз уходил полностью в валюту, больше удачно, но пару раз очень неудачно, что решил сейчас ради єксперимента дать шанс небольшому проценту гривни в корзине. Тем более, что сейчас это единственная валюта, которую можно держать хоть под какой-то процент на текущем.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:07

kluychkooleg
Тем более, что сейчас это единственная валюта, которую можно держать хоть под какой-то процент на текущем

это не единственный плюс гривночки. она ещё нужна для текущих расходов :D
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:11

Тем временем: отредактированное объявление нового аукциона ОВГЗ

В своей итоговой версии очередной ОВГЗ-аукцион гривневых бумаг выглядит так (изначальная версия сократилась в полтора раза, из 6 позиций осталось только 4):

  • 3 мес (70 дн, лимит - 0.5 млрд)
  • 1 год (322 дн)
  • 1.5 года (581 дн)
  • 6 лет (2226 дн)
Как и ожидалось, на все изначально запланированные выпуски желающих не нашлось.

Существенных выплат на следующей неделе нет, хотя, сравнивая с результатами прошлого аукциона и 2.5 млрд (1.1 - погашение, 1.4 - купон) - существенно. Впрочем, пока что Минфин справлялся собственными силами.

----------------------------------------
Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:15

  clash написав:kluychkooleg
Тем более, что сейчас это единственная валюта, которую можно держать хоть под какой-то процент на текущем

это не единственный плюс гривночки. она ещё нужна для текущих расходов :D


Например, купить новый кроссовер в салоне.
А если на текущие-текущие (еда, одежда, бензин, коммуналка), то сколько ее там надо - ну 15-20 тысяч. А такие суммы тратятся с кредитки, а потом гасятся с зарплаты.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

блина от мне кажецо весь дисбаланс идёт от зелёной головы, хоть тута и принято козявить нбу. понавыбирали на свою голову. извините за тавтологию. :D
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:26

kluychkooleg ну вы наверное не слыхали про психов, которые всё в доллары, а потом болезненно в грн :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:30

  clash написав:блина от мне кажецо весь дисбаланс идёт от зелёной головы, хоть тута и принято козявить нбу. понавыбирали на свою голову. извините за тавтологию. :D

Та понятно, при порошенко набирали проффффессионалов только. Чего одна гонтарева стоит только!!!! Курс при ней скакал как вошь на морозе. :mrgreen:

На фоне попередников (государственных изменников в большинстве своем) нынешние зеленые мне кажутся святыми - курс гривны к доллару в пределах +-5% держится стабильно, что стимулирует даже некоторый подъем экономики, тем более если сильно этому не мешать даже в условиях пандемии. А ошибки... ну у кого их нет? Только у тех, кто нифига не делает. Но даже и они ошибаются, так как бездействие вредно для здоровья как физлиц, так и компаний.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:33

  buratinyo написав:
  clash написав:блина от мне кажецо весь дисбаланс идёт от зелёной головы, хоть тута и принято козявить нбу. понавыбирали на свою голову. извините за тавтологию. :D

Та понятно, при порошенко набирали проффффессионалов только. Чего одна гонтарева стоит только!!!! Курс при ней скакал как вошь на морозе.

При ней ? Или российские войска вторгались в Украину ?

При Зеленском российские войска стоят у самых границ, но это мало кого волнует.
Ну само как-то рассосётся. Ну зайдут на территорию Украины. Ну поубивают

Главное, чтобы курс был па восем
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:33

  clash написав:kluychkooleg ну вы наверное не слыхали про психов, которые всё в доллары, а потом болезненно в грн :lol:


Я сам такой псих, но за счет кредиток и зарплаты удавалось без "а потом болезненно в грн".
Но серьезные провалы были. Перед знаменитым укрепляжом гривни у меня была приличная сумма в ней, и я, вместо того, чтобы переложить ее, накупил долларов по 27,90 - 27,95.
А потом прозевал момент слиться, а потом жаба давила выйти.
Как-то опыт 2008-го и 2014-го до сих пор давит на психику и заставляет нервничать с гривной на руках. Хотя, если посчитать, доллар в матрасе vs гривня на депо, можно было, наверно, и тогда не дергаться.
kluychkooleg
 
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