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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7620762176227623

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 126
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
25
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:35

  buratinyo написав:
  clash написав:блина от мне кажецо весь дисбаланс идёт от зелёной головы, хоть тута и принято козявить нбу. понавыбирали на свою голову. извините за тавтологию. :D

Та понятно, при порошенко набирали проффффессионалов только. Чего одна гонтарева стоит только!!!! Курс при ней скакал как вошь на морозе. :mrgreen:

На фоне попередников (государственных изменников в большинстве своем) нынешние зеленые мне кажутся святыми - курс гривны к доллару в пределах +-5% держится стабильно, что стимулирует даже некоторый подъем экономики, тем более если сильно этому не мешать даже в условиях пандемии. А ошибки... ну у кого их нет? Только у тех, кто нифига не делает. Но даже и они ошибаются, так как бездействие вредно для здоровья как физлиц, так и компаний.

я не поклонник По, но при его каденции в нбу стартовали весомые реформы. понятно, что для выборов и прочего и т.д, но всё же. Гонтарева--это слабая база для сравнения, ибо был больший хаос
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:36

  buratinyo написав:Но даже и они ошибаются, так как бездействие вредно для здоровья как физлиц, так и компаний.


Учитывая, что большая часть ковидного фонда ушла на дороги и зарплаты ментам, а программа вакцинации провалена, я бы так не утверждал.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:41

kluychkooleg ну при шухере нервы мало у кого выдерживают. я про реальных психов, у которых доллары-- это фсё :D
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 22:53

  clash написав:kluychkooleg
Тем более, что сейчас это единственная валюта, которую можно держать хоть под какой-то процент на текущем

это не единственный плюс гривночки. она ещё нужна для текущих расходов :D

На поточні видатки має вистачати поточних надходжень.
Пішов у комерційний бетон на півкотлетки - гривня взагалі не знадобилась.
sergey_sryvkin
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