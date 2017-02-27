clash написав:блина от мне кажецо весь дисбаланс идёт от зелёной головы, хоть тута и принято козявить нбу. понавыбирали на свою голову. извините за тавтологию.
Та понятно, при порошенко набирали проффффессионалов только. Чего одна гонтарева стоит только!!!! Курс при ней скакал как вошь на морозе.
На фоне попередников (государственных изменников в большинстве своем) нынешние зеленые мне кажутся святыми - курс гривны к доллару в пределах +-5% держится стабильно, что стимулирует даже некоторый подъем экономики, тем более если сильно этому не мешать даже в условиях пандемии. А ошибки... ну у кого их нет? Только у тех, кто нифига не делает. Но даже и они ошибаются, так как бездействие вредно для здоровья как физлиц, так и компаний.
я не поклонник По, но при его каденции в нбу стартовали весомые реформы. понятно, что для выборов и прочего и т.д, но всё же. Гонтарева--это слабая база для сравнения, ибо был больший хаос
Сибарит написав:Нам надо строить бензиносжигательные заводы. Сейчас все страны соревнуются, кто раньше запретит бензиновые двигатели, только сегодня была новость о штате Вашингтон, который запрещает уже с 30-го года. Для легковых уже есть слабенькая альтернатива, а для тяжелых грузовиков пока нет. А т.к. бензин и дизель - это разные фракции нефти, пропорция их производства неизменна. Закончится это тем, что дизель будет востребован, но мир не будет знать куда девать бензин. Если к этому времени организовать энергоемкие производства, работающие на бензине, можно будет получить огромное конкурентное преимущество за счет отрицательной цены энергоносителя, нам будут доплачивать за утилизацию. Трудность во всем этом только одна - нужно отказаться от шаблонного мышления.
Cибарит, отвечу Вам и заодно stm с коронавирусной ветки, которая считает позором отсутствие у горожанина личного автомобиля. Итак, декарбонизация сначала привела к закрытию угледобывающих, в том числе, донецкого, бассейнов, а теперь обратила свой взор на городской общественный транспорт. В частности, ООН призывает горожан отказаться от езды на личных автомобилях и передвигаться по городу на общественном транспорте, велосипедах, скутерах, пешком: https://ru.investing.com/news/economy/article-2049007
При этом, Европейская экономическая комиссия ООН, куда, кроме европейских государств, входят США, Канада и Израиль, выступает за полную электрофикацию городского общественного транспорта и отказ от дизельных автобусов.
lapay написав:Поки не буде європейського судочинства...
zРадио написав:Я согласен, что нужны прозрачные правила и европейское судопроизводство...
Странно и жаль, что вы оба соглашаетесь на прозрачные правила и европейское судопроизводство на валютной ветке, но отказываетесь от этого на коронавирусной ветке. Государственные служащие и судьи являются плотью современного общества, и если оно не совсем здоровое, то и преждевременно надеяться на "прозрачные правила" и "европейское судопроизводство". Например, в социальной сфере государственный служащий не примет положительного решения в пользу гражданина в нечетких правовых случаях без решения суда. При этом, "крепкий старый рассол" нового Верховного Суда закономерно обращает в свою веру "молодых огурцов", набранных уже на конкурсах: https://racurs.ua/2823-sudit-sudey-po-delam-ih.html