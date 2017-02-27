Сибарит написав:

Нам надо строить бензиносжигательные заводы. Сейчас все страны соревнуются, кто раньше запретит бензиновые двигатели, только сегодня была новость о штате Вашингтон, который запрещает уже с 30-го года. Для легковых уже есть слабенькая альтернатива, а для тяжелых грузовиков пока нет. А т.к. бензин и дизель - это разные фракции нефти, пропорция их производства неизменна. Закончится это тем, что дизель будет востребован, но мир не будет знать куда девать бензин. Если к этому времени организовать энергоемкие производства, работающие на бензине, можно будет получить огромное конкурентное преимущество за счет отрицательной цены энергоносителя, нам будут доплачивать за утилизацию.Трудность во всем этом только одна - нужно отказаться от шаблонного мышления.