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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7619762076217622

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 126
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
25
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:15

  clash написав:kluychkooleg
Тем более, что сейчас это единственная валюта, которую можно держать хоть под какой-то процент на текущем

это не единственный плюс гривночки. она ещё нужна для текущих расходов :D


Например, купить новый кроссовер в салоне.
А если на текущие-текущие (еда, одежда, бензин, коммуналка), то сколько ее там надо - ну 15-20 тысяч. А такие суммы тратятся с кредитки, а потом гасятся с зарплаты.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

блина от мне кажецо весь дисбаланс идёт от зелёной головы, хоть тута и принято козявить нбу. понавыбирали на свою голову. извините за тавтологию. :D
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:26

kluychkooleg ну вы наверное не слыхали про психов, которые всё в доллары, а потом болезненно в грн :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:33

  clash написав:kluychkooleg ну вы наверное не слыхали про психов, которые всё в доллары, а потом болезненно в грн :lol:


Я сам такой псих, но за счет кредиток и зарплаты удавалось без "а потом болезненно в грн".
Но серьезные провалы были. Перед знаменитым укрепляжом гривни у меня была приличная сумма в ней, и я, вместо того, чтобы переложить ее, накупил долларов по 27,90 - 27,95.
А потом прозевал момент слиться, а потом жаба давила выйти.
Как-то опыт 2008-го и 2014-го до сих пор давит на психику и заставляет нервничать с гривной на руках. Хотя, если посчитать, доллар в матрасе vs гривня на депо, можно было, наверно, и тогда не дергаться.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:35

  buratinyo написав:
  clash написав:блина от мне кажецо весь дисбаланс идёт от зелёной головы, хоть тута и принято козявить нбу. понавыбирали на свою голову. извините за тавтологию. :D

Та понятно, при порошенко набирали проффффессионалов только. Чего одна гонтарева стоит только!!!! Курс при ней скакал как вошь на морозе. :mrgreen:

На фоне попередников (государственных изменников в большинстве своем) нынешние зеленые мне кажутся святыми - курс гривны к доллару в пределах +-5% держится стабильно, что стимулирует даже некоторый подъем экономики, тем более если сильно этому не мешать даже в условиях пандемии. А ошибки... ну у кого их нет? Только у тех, кто нифига не делает. Но даже и они ошибаются, так как бездействие вредно для здоровья как физлиц, так и компаний.

я не поклонник По, но при его каденции в нбу стартовали весомые реформы. понятно, что для выборов и прочего и т.д, но всё же. Гонтарева--это слабая база для сравнения, ибо был больший хаос
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:36

  buratinyo написав:Но даже и они ошибаются, так как бездействие вредно для здоровья как физлиц, так и компаний.


Учитывая, что большая часть ковидного фонда ушла на дороги и зарплаты ментам, а программа вакцинации провалена, я бы так не утверждал.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:41

kluychkooleg ну при шухере нервы мало у кого выдерживают. я про реальных психов, у которых доллары-- это фсё :D
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 22:53

  clash написав:kluychkooleg
Тем более, что сейчас это единственная валюта, которую можно держать хоть под какой-то процент на текущем

это не единственный плюс гривночки. она ещё нужна для текущих расходов :D

На поточні видатки має вистачати поточних надходжень.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 23:48

  sergey_sryvkin написав:
  clash написав:kluychkooleg
Тем более, что сейчас это единственная валюта, которую можно держать хоть под какой-то процент на текущем

это не единственный плюс гривночки. она ещё нужна для текущих расходов :D

На поточні видатки має вистачати поточних надходжень.


на первичке доллар не пройдет - что с машинами, что с недвижимостью
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 07:24

Цікаво і до чого це?

Предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов превышен.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Сегодня этот предел уже превышен — это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения», — заявил он.

https://news.finance.ua/ru/news/-/49139 ... ytesneniya

Значіть, чьо там у нас вимальовується....???

ЗВР падають, ОВГЗ дуже багато... Ну, не знаю, скоро свято :?:
change_pm
 
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  #<1 ... 7619762076217622
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