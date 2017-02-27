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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:15
clash написав:kluychkooleg
Тем более, что сейчас это единственная валюта, которую можно держать хоть под какой-то процент на текущем
это не единственный плюс гривночки. она ещё нужна для текущих расходов
Например, купить новый кроссовер в салоне.
А если на текущие-текущие (еда, одежда, бензин, коммуналка), то сколько ее там надо - ну 15-20 тысяч. А такие суммы тратятся с кредитки, а потом гасятся с зарплаты.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:19
блина от мне кажецо весь дисбаланс идёт от зелёной головы, хоть тута и принято козявить нбу. понавыбирали на свою голову. извините за тавтологию.
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clash
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:26
kluychkooleg
ну вы наверное не слыхали про психов, которые всё в доллары, а потом болезненно в грн
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clash
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:33
clash написав:kluychkooleg
ну вы наверное не слыхали про психов, которые всё в доллары, а потом болезненно в грн
Я сам такой псих, но за счет кредиток и зарплаты удавалось без "а потом болезненно в грн".
Но серьезные провалы были. Перед знаменитым укрепляжом гривни у меня была приличная сумма в ней, и я, вместо того, чтобы переложить ее, накупил долларов по 27,90 - 27,95.
А потом прозевал момент слиться, а потом жаба давила выйти.
Как-то опыт 2008-го и 2014-го до сих пор давит на психику и заставляет нервничать с гривной на руках. Хотя, если посчитать, доллар в матрасе vs гривня на депо, можно было, наверно, и тогда не дергаться.
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kluychkooleg
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:35
buratinyo написав: clash написав:
блина от мне кажецо весь дисбаланс идёт от зелёной головы, хоть тута и принято козявить нбу. понавыбирали на свою голову. извините за тавтологию.
Та понятно, при порошенко набирали проффффессионалов только. Чего одна гонтарева стоит только!!!! Курс при ней скакал как вошь на морозе.
На фоне попередников (государственных изменников в большинстве своем) нынешние зеленые мне кажутся святыми - курс гривны к доллару в пределах +-5% держится стабильно, что стимулирует даже некоторый подъем экономики, тем более если сильно этому не мешать даже в условиях пандемии. А ошибки... ну у кого их нет? Только у тех, кто нифига не делает. Но даже и они ошибаются, так как бездействие вредно для здоровья как физлиц, так и компаний.
я не поклонник По, но при его каденции в нбу стартовали весомые реформы. понятно, что для выборов и прочего и т.д, но всё же. Гонтарева--это слабая база для сравнения, ибо был больший хаос
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clash
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:36
buratinyo написав:
Но даже и они ошибаются, так как бездействие вредно для здоровья как физлиц
, так и компаний.
Учитывая, что большая часть ковидного фонда ушла на дороги и зарплаты ментам, а программа вакцинации провалена, я бы так не утверждал.
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kluychkooleg
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:41
kluychkooleg
ну при шухере нервы мало у кого выдерживают. я про реальных психов, у которых доллары-- это фсё
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Додано: Пон 19 кві, 2021 22:53
clash написав:kluychkooleg
Тем более, что сейчас это единственная валюта, которую можно держать хоть под какой-то процент на текущем
это не единственный плюс гривночки. она ещё нужна для текущих расходов
На поточні видатки має вистачати поточних надходжень.
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 19 кві, 2021 23:48
sergey_sryvkin написав: clash написав:kluychkooleg
Тем более, что сейчас это единственная валюта, которую можно держать хоть под какой-то процент на текущем
это не единственный плюс гривночки. она ещё нужна для текущих расходов
На поточні видатки має вистачати поточних надходжень.
на первичке доллар не пройдет - что с машинами, что с недвижимостью
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kluychkooleg
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Додано: Вів 20 кві, 2021 07:24
https://news.finance.ua/ru/news/-/49139 ... ytesneniya
Предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов превышен.
Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.
«Сегодня этот предел уже превышен — это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения», — заявил он.
Значіть, чьо там у нас вимальовується....???
ЗВР падають, ОВГЗ дуже багато... Ну, не знаю, скоро свято
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