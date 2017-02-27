Додано: Пон 19 кві, 2021 21:33

clash написав: kluychkooleg ну вы наверное не слыхали про психов, которые всё в доллары, а потом болезненно в грн ну вы наверное не слыхали про психов, которые всё в доллары, а потом болезненно в грн

Я сам такой псих, но за счет кредиток и зарплаты удавалось без "а потом болезненно в грн".Но серьезные провалы были. Перед знаменитым укрепляжом гривни у меня была приличная сумма в ней, и я, вместо того, чтобы переложить ее, накупил долларов по 27,90 - 27,95.А потом прозевал момент слиться, а потом жаба давила выйти.Как-то опыт 2008-го и 2014-го до сих пор давит на психику и заставляет нервничать с гривной на руках. Хотя, если посчитать, доллар в матрасе vs гривня на депо, можно было, наверно, и тогда не дергаться.