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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7620762176227623

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 126
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
25
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:15

change_pm ЗВР падають, ОВГЗ дуже багато... Ну, не знаю, скоро свято :?:

па24 :)
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:ЗВР падають, ОВГЗ дуже багато... Ну, не знаю, скоро свято

голос из Ростова: "правильной дорогой идёте, товарищ Голобородько"
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:ЗВР падають, ОВГЗ дуже багато... Ну, не знаю, скоро свято

голос из Ростова: "правильной дорогой идёте, товарищ Голобородько"

звр лучше пополнить по 30 или по 24? надо поднять ставки привлечения овгз, запустить стадо нерезов, выкупить зелень па 24 а потом сделать 30+ чтобы то что занесли обратно не вынесли
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не моё, но возможно кому то покажется интересным:

"USD/UAH 1W
https://www.tradingview.com/x/GuEUSRrQ/

USD/UAH 1d
https://www.tradingview.com/x/CVdjhtp3/

Раз уж пошла такая пьянка, то давайте разволнуем и гривну 🇺🇦
(Тенге размечать не просите😅).

К счастью или сожалению ни мы, ни наши дети гривну ниже 20 за 1$ уже не увидим (если не будет деноминаций, как это любит делать усатый сосед👴🏻).

Дело в том, что цели для коррекционной минутной волны [iv] в 0.382-0.5 фибо уже были выполнены. В коррективных волнах амплитуда первична, а форма вторична. Поэтому лучшее, чего можно ожидать от коррекции - это растяжения по форме (например вместо текущего резкого зигзага какой-нить треугольник) и затем все равно наступит продолжение роста📈

Обратите внимание, что первый график недельный ( 1 бар = 1 неделя), а второй дневной ( 1 бар = 1 день), т.е и цели в 40гр за 1$ прогнозируются не завтра, а растягиваются на несколько лет"
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:40

  vitaliian написав:.. выкупить зелень па 24 а потом сделать 30+ чтобы то что занесли обратно не вынесли

боюсь, что такая схема надежно работает один раз. Затем от тебя требуют такую премию за риск, что не всякий бюджет выдержит.
Лучше уж на АЭС биткойны майнить
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:56

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:ЗВР падають, ОВГЗ дуже багато... Ну, не знаю, скоро свято

голос из Ростова: "правильной дорогой идёте, товарищ Голобородько"

звр лучше пополнить по 30 или по 24? надо поднять ставки привлечения овгз, запустить стадо нерезов, выкупить зелень па 24 а потом сделать 30+ чтобы то что занесли обратно не вынесли

Я б не проти, якщо ціни на все в Україні впали.... але ж так не буде!!!

Тому топлю зразу за па 35 )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:03

сегодня какие ожидаются прогнозы по дол. на меж.банке?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:13

  Игорь Алексеевич написав:сегодня какие ожидаются прогнозы по дол. на меж.банке?

в коридоре 27,93-28,02 плюс-минус :lol:
clash
 
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