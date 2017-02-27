Додано: Вів 20 кві, 2021 08:40

Не моё, но возможно кому то покажется интересным:"USD/UAH 1WUSD/UAH 1dРаз уж пошла такая пьянка, то давайте разволнуем и гривну 🇺🇦(Тенге размечать не просите😅).К счастью или сожалению ни мы, ни наши дети гривну ниже 20 за 1$ уже не увидим (если не будет деноминаций, как это любит делать усатый сосед👴🏻).Дело в том, что цели для коррекционной минутной волны [iv] в 0.382-0.5 фибо уже были выполнены. В коррективных волнах амплитуда первична, а форма вторична. Поэтому лучшее, чего можно ожидать от коррекции - это растяжения по форме (например вместо текущего резкого зигзага какой-нить треугольник) и затем все равно наступит продолжение роста📈Обратите внимание, что первый график недельный ( 1 бар = 1 неделя), а второй дневной ( 1 бар = 1 день), т.е и цели в 40гр за 1$ прогнозируются не завтра, а растягиваются на несколько лет"