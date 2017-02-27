Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 08:15
change_pm
ЗВР падають, ОВГЗ дуже багато... Ну, не знаю, скоро свято
па24
alex10
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Додано: Вів 20 кві, 2021 08:17
change_pm написав:
ЗВР падають, ОВГЗ дуже багато... Ну, не знаю, скоро свято
голос из Ростова: "правильной дорогой идёте, товарищ Голобородько"
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 20 кві, 2021 08:34
vitaliy_berdinskikh написав: change_pm написав:
ЗВР падають, ОВГЗ дуже багато... Ну, не знаю, скоро свято
голос из Ростова: "правильной дорогой идёте, товарищ Голобородько"
звр лучше пополнить по 30 или по 24? надо поднять ставки привлечения овгз, запустить стадо нерезов, выкупить зелень па 24 а потом сделать 30+ чтобы то что занесли обратно не вынесли
vitaliian
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Додано: Вів 20 кві, 2021 08:40
Не моё, но возможно кому то покажется интересным:
"USD/UAH 1W
https://www.tradingview.com/x/GuEUSRrQ/
USD/UAH 1d
https://www.tradingview.com/x/CVdjhtp3/
Раз уж пошла такая пьянка, то давайте разволнуем и гривну 🇺🇦
(Тенге размечать не просите😅).
К счастью или сожалению ни мы, ни наши дети гривну ниже 20 за 1$ уже не увидим (если не будет деноминаций, как это любит делать усатый сосед👴🏻).
Дело в том, что цели для коррекционной минутной волны [iv] в 0.382-0.5 фибо уже были выполнены. В коррективных волнах амплитуда первична, а форма вторична. Поэтому лучшее, чего можно ожидать от коррекции - это растяжения по форме (например вместо текущего резкого зигзага какой-нить треугольник) и затем все равно наступит продолжение роста📈
Обратите внимание, что первый график недельный ( 1 бар = 1 неделя), а второй дневной ( 1 бар = 1 день), т.е и цели в 40гр за 1$ прогнозируются не завтра, а растягиваются на несколько лет"
lrs7719
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Додано: Вів 20 кві, 2021 08:40
vitaliian написав:
.. выкупить зелень па 24 а потом сделать 30+ чтобы то что занесли обратно не вынесли
боюсь, что такая схема надежно работает один раз. Затем от тебя требуют такую премию за риск, что не всякий бюджет выдержит.
Лучше уж на АЭС биткойны майнить
sequence
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Додано: Вів 20 кві, 2021 08:56
vitaliian написав: vitaliy_berdinskikh написав: change_pm написав:
ЗВР падають, ОВГЗ дуже багато... Ну, не знаю, скоро свято
голос из Ростова: "правильной дорогой идёте, товарищ Голобородько"
звр лучше пополнить по 30 или по 24? надо поднять ставки привлечения овгз, запустить стадо нерезов,
выкупить зелень па 24
а потом сделать 30+ чтобы то что занесли обратно не вынесли
Я б не проти, якщо ціни на все в Україні впали.... але ж так не буде!!!
Тому топлю зразу за па 35 )))
change_pm
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Додано: Вів 20 кві, 2021 09:03
сегодня какие ожидаются прогнозы по дол. на меж.банке?
Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 20 кві, 2021 09:13
Игорь Алексеевич написав:
сегодня какие ожидаются прогнозы по дол. на меж.банке?
в коридоре 27,93-28,02 плюс-минус
clash
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Додано: Вів 20 кві, 2021 09:58
Qwerty написав: fin написав:
23 это уже перебор. Весна-лето 27-26, даже не сомневаюсь. Ничего не изменилось.
А я б засумнівався...
Я теж. Рік якийсь аномальний...
Grey001
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Додано: Вів 20 кві, 2021 10:40
Grey001 написав:
Я теж. Рік якийсь аномальний...
шо да то да
сидеть с гривной стало неудобно
27.90-27.92/27.96-27.98
odessit2007
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