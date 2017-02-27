RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7621762276237624

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 126
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
25
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:49

  lrs7719 написав:Не моё, но возможно кому то покажется интересным:

"USD/UAH 1W
https://www.tradingview.com/x/GuEUSRrQ/

USD/UAH 1d
https://www.tradingview.com/x/CVdjhtp3/


а че, фантазии не хватило дорисовать прямую в бесконечность до уровня зимбабве? :mrgreen:
Олежан
 
Повідомлень: 277
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7621762276237624
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, Siris, Витаха і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2425, 2426, 2427
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24266 3277058
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 11:17
Витаха
Валютный рынок в мире 1 ... 743, 744, 745
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7440 1778717
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 07:55
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 79, 80, 81
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
802 202690
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 19:06
Binimovich

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9725)
20.04.2021 12:16
Еквайринг (108)
20.04.2021 12:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.