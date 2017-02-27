|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 10:49
а че, фантазии не хватило дорисовать прямую в бесконечность до уровня зимбабве?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab
, Siris
, Витаха
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24266
|3277058
|
|
|7440
|1778717
|
Вів 20 кві, 2021 07:55
ЛОБ
|
|802
|202690
|