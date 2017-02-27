Додано: Вів 20 кві, 2021 11:21

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

20.04.2021..................28,0111

Доллар прибавил четверть копейки.

Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до 1.5 копеек и стали совершать мелкие колебания в пределах 1 копейки, временами поигрывая и спредом. Только около 12 изобразили хоть какое-то движение, опустившись сразу на целую копейку.

В мире доллар ночью немного упал, а с утра сохраняет стабильность.

Справочный курс встретили котировками 27.9850 - 28.0000, что на 1.5 копейки ниже открытия.

Гривна дешевеет вместе с долларом настолько синхронно, что аж скучно.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах немного сократились. Выделить какой-то основной фактор затруднительно - все играли по мелочи в одну сторону.



В пятницу объем МБ символически уменьшился с 387.9 до 386.2 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также немного сократились. Превышение спроса над предложением стало более явным.



Стали известны банки, получившие в пятницу рефинанс на срок до 84 дней:

АТ "АКБ "КОНКОРД" 200 000,0

АТ "СКАЙ БАНК" 25 000,0

АТ "АП БАНК" 40 000,0

АТ "БАНК АВАНГАРД" 140 000,0