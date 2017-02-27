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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7622762376247625>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 127
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
25
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:49

  lrs7719 написав:Не моё, но возможно кому то покажется интересным:

"USD/UAH 1W
https://www.tradingview.com/x/GuEUSRrQ/

USD/UAH 1d
https://www.tradingview.com/x/CVdjhtp3/


а че, фантазии не хватило дорисовать прямую в бесконечность до уровня зимбабве? :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.04.2021..................28,0111
Доллар прибавил четверть копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до 1.5 копеек и стали совершать мелкие колебания в пределах 1 копейки, временами поигрывая и спредом. Только около 12 изобразили хоть какое-то движение, опустившись сразу на целую копейку.
В мире доллар ночью немного упал, а с утра сохраняет стабильность.
Справочный курс встретили котировками 27.9850 - 28.0000, что на 1.5 копейки ниже открытия.
Гривна дешевеет вместе с долларом настолько синхронно, что аж скучно.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного сократились. Выделить какой-то основной фактор затруднительно - все играли по мелочи в одну сторону.

В пятницу объем МБ символически уменьшился с 387.9 до 386.2 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также немного сократились. Превышение спроса над предложением стало более явным.

Стали известны банки, получившие в пятницу рефинанс на срок до 84 дней:
АТ "АКБ "КОНКОРД" 200 000,0
АТ "СКАЙ БАНК" 25 000,0
АТ "АП БАНК" 40 000,0
АТ "БАНК АВАНГАРД" 140 000,0
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:38

  Олежан написав:
  lrs7719 написав:Не моё, но возможно кому то покажется интересным:

"USD/UAH 1W
https://www.tradingview.com/x/GuEUSRrQ/

USD/UAH 1d
https://www.tradingview.com/x/CVdjhtp3/


а че, фантазии не хватило дорисовать прямую в бесконечность до уровня зимбабве? :mrgreen:


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lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:48

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:ЗВР падають, ОВГЗ дуже багато... Ну, не знаю, скоро свято

голос из Ростова: "правильной дорогой идёте, товарищ Голобородько"

звр лучше пополнить по 30 или по 24? надо поднять ставки привлечения овгз, запустить стадо нерезов, выкупить зелень па 24 а потом сделать 30+ чтобы то что занесли обратно не вынесли
В 24 не верю. Мне нужен курс 27, достаточно для моих планов. Хотя 26 еще лучше. Вопрос только когда? Май? Июнь? Июль?
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:59

fin
В 24 не верю. Мне нужен курс 27, достаточно для моих планов. Хотя 26 еще лучше. Вопрос только когда? Май? Июнь? Июль?

если исключить авантюры из жизненных планов, то жить становится легче.
с таким успехом вы можете рассчитывать на выигрыш в казино или лотерею. Вопрос только когда?.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:05

  clash написав:fin
В 24 не верю. Мне нужен курс 27, достаточно для моих планов. Хотя 26 еще лучше. Вопрос только когда? Май? Июнь? Июль?

если исключить авантюры из жизненных планов, то жить становится легче.
с таким успехом вы можете рассчитывать на выигрыш в казино или лотерею. Вопрос только когда?.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:


Так ставки на курс доллара тоже есть лотерея и вопрос все тот же. Когда? Куда? И сколько?
joik
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:12

  fin написав:
  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:голос из Ростова: "правильной дорогой идёте, товарищ Голобородько"

звр лучше пополнить по 30 или по 24? надо поднять ставки привлечения овгз, запустить стадо нерезов, выкупить зелень па 24 а потом сделать 30+ чтобы то что занесли обратно не вынесли
В 24 не верю. Мне нужен курс 27, достаточно для моих планов. Хотя 26 еще лучше. Вопрос только когда? Май? Июнь? Июль?


Мне вот интересно если он уйдет на 29 приблизительно таким ходом как сейчас что вы делать будете со своими принципиальными "27" :roll:

я с такой же принципиальностью ждал летом 2014 по 11,5, а потом соц.депозит по 12.95 :lol: :lol: это так просто для сравнения без каких особых намеков на кратность.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:14

joik
Так ставки на курс доллара тоже есть лотерея и вопрос все тот же. Когда? Куда? И сколько?

в казино каждый сам за себя :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:44

Ну, що ви копійки рахуєте...

Нарід, що ви копійки рахуєте, тут може так статись, що курс взагалі полетить на пару гривень за день...

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change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:50

  fin написав:В 24 не верю. Мне нужен курс 27, достаточно для моих планов. Хотя 26 еще лучше. Вопрос только когда? Май? Июнь? Июль?

В этом году - не будет.
Что будет дальше, посмотрим.
Искатель
 
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