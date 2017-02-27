Гривня в дуже вузькому коридорі, відчуття, що залишились години до пробою рівня і РОКЕТИ ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 12:51
Додано: Вів 20 кві, 2021 13:08
Додано: Вів 20 кві, 2021 14:16
Досить вже нагнітати!
Кратного девалу не планується поки наш експорт чудово почувається на міжнародних ринках. Наш експорт може впасти тільки якщо росіяни полізуть далі за межі ДНР та ЛНР. Але тоді весь СВІТ! (не тільки ми) постане перед вибором таким самим як був із Судетами та Гітлером. І якщо вони знову стануть на ті ж граблі, то ні долари ні гривня вам не дуже скоро знадобляться.
А проблеми при курсі 30 я не бачу. Ми вже бачили і мали такий курс і в прірву не скотились. Але до 30 ще теж потрібно дорости.
Ф. 27,88/27,95-98
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