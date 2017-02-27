Гривня в дуже вузькому коридорі, відчуття, що залишились години до пробою рівня і РОКЕТИ ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 12:51
Додано: Вів 20 кві, 2021 13:08
Додано: Вів 20 кві, 2021 14:16
Досить вже нагнітати!
Кратного девалу не планується поки наш експорт чудово почувається на міжнародних ринках. Наш експорт може впасти тільки якщо росіяни полізуть далі за межі ДНР та ЛНР. Але тоді весь СВІТ! (не тільки ми) постане перед вибором таким самим як був із Судетами та Гітлером. І якщо вони знову стануть на ті ж граблі, то ні долари ні гривня вам не дуже скоро знадобляться.
А проблеми при курсі 30 я не бачу. Ми вже бачили і мали такий курс і в прірву не скотились. Але до 30 ще теж потрібно дорости.
Ф. 27,88/27,95-98
Додано: Вів 20 кві, 2021 14:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наполнение бюджета отстает от плана, там серьезная дырища вырисовывается.
Додано: Вів 20 кві, 2021 14:28
Додано: Вів 20 кві, 2021 14:47
Додано: Вів 20 кві, 2021 14:59
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................20.04.2021.............21.04.2021
дата розрахунку.................19.04.2021..............20.04.2021
Євро....................................33,7099...................33,7362...+0.09%
Долар США.........................28,0087...................28,0096...+0.003%
После полудня курс почти не изменился.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до 1.5 копеек и стали совершать мелкие колебания в пределах 1 копейки, временами поигрывая и спредом. Только около 12 изобразили хоть какое-то движение, опустившись сразу на целую копейку.
В мире доллар ночью немного упал, а с утра сохраняет стабильность.
Справочный курс встретили котировками 27.9850 - 28.0000, что на 1.5 копейки ниже открытия.
Гривна дешевеет вместе с долларом настолько синхронно, что аж скучно.
После полудня веселее не стало. До обеда выросли на 1.5 копейки, вернувшись к уровню открытия. После обеда выросли на копейку, сразу же опустились на 2 копейки, выросли на полкопейки и вернулись обратно.
В мире доллар после обеда пошел в рост и уже превысил вчерашний послеобеденный уровень. Мы сегодня не реагируем ни на что.
Официальный курс встретили котировками 27.9900 - 28.0100. За день опустились на копейку относительно открытия и выросли на копейку относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 27.0774 (-13) +93
2019 - 26.8540 (+2) +115
2018 - 26.1785 (-5)
2017 - 26.7567 (-3)
Додано: Вів 20 кві, 2021 15:35
Тем временем: итоги ОВГЗ-аукциона
По результатам сегодняшнего аукциона привлекли 4593 млн грн, из них\
Завтра выплаты 2.5 млрд грн (1.1 - погашение, 1.4 - купон), послезавтра - 11.5 млн долл. На следующей неделе (28.04) - 12.5 млрд грн (11.6 - погашение, 0.9 - купон). На погашения этой недели одолженного хватит, но на следующей, при неизменности картины, погашать Минфину придется также и из собственных средств. Так что в борьбе за ставки козырей больше у кредиторов.
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Полная картина по ОВГЗ здесь:
По аукционам ОВГЗ здесь:
По погашениям здесь:
Додано: Вів 20 кві, 2021 15:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
о, коридор я, можно сказать, угадал
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