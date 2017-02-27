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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7622762376247625

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 127
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
18%
23
27.50-28.00
48%
61
28.00-28.50
20%
25
28.50-29.00
5%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:51

  Искатель написав:
  fin написав:В 24 не верю. Мне нужен курс 27, достаточно для моих планов. Хотя 26 еще лучше. Вопрос только когда? Май? Июнь? Июль?

В этом году - не будет.
Что будет дальше, посмотрим.

Гривня в дуже вузькому коридорі, відчуття, що залишились години до пробою рівня і РОКЕТИ ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:08

  change_pm написав:Гривня в дуже вузькому коридорі, відчуття, що залишились години до пробою рівня і РОКЕТИ ...

Та не, то просто у гривны перестал биться пульс. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:16

  change_pm написав:
  Искатель написав:
  fin написав:В 24 не верю. Мне нужен курс 27, достаточно для моих планов. Хотя 26 еще лучше. Вопрос только когда? Май? Июнь? Июль?

В этом году - не будет.
Что будет дальше, посмотрим.

Гривня в дуже вузькому коридорі, відчуття, що залишились години до пробою рівня і РОКЕТИ ...

Досить вже нагнітати!
Кратного девалу не планується поки наш експорт чудово почувається на міжнародних ринках. Наш експорт може впасти тільки якщо росіяни полізуть далі за межі ДНР та ЛНР. Але тоді весь СВІТ! (не тільки ми) постане перед вибором таким самим як був із Судетами та Гітлером. І якщо вони знову стануть на ті ж граблі, то ні долари ні гривня вам не дуже скоро знадобляться.
А проблеми при курсі 30 я не бачу. Ми вже бачили і мали такий курс і в прірву не скотились. Але до 30 ще теж потрібно дорости.
Ф. 27,88/27,95-98
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наполнение бюджета отстает от плана, там серьезная дырища вырисовывается.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:28

  change_pm написав:Нарід, що ви копійки рахуєте, тут може так статись, що курс взагалі полетить на пару гривень за день...

Новини почитайте...

я думал, только кверти воспринимает реальность с отставанием.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:47

  Zebra написав:Наполнение бюджета отстает от плана, там серьезная дырища вырисовывается.


Откроется рынок земли --деньги рекой потекут
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:59

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................20.04.2021.............21.04.2021
дата розрахунку.................19.04.2021..............20.04.2021
Євро....................................33,7099...................33,7362...+0.09%
Долар США.........................28,0087...................28,0096...+0.003%
После полудня курс почти не изменился.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до 1.5 копеек и стали совершать мелкие колебания в пределах 1 копейки, временами поигрывая и спредом. Только около 12 изобразили хоть какое-то движение, опустившись сразу на целую копейку.
В мире доллар ночью немного упал, а с утра сохраняет стабильность.
Справочный курс встретили котировками 27.9850 - 28.0000, что на 1.5 копейки ниже открытия.
Гривна дешевеет вместе с долларом настолько синхронно, что аж скучно.
После полудня веселее не стало. До обеда выросли на 1.5 копейки, вернувшись к уровню открытия. После обеда выросли на копейку, сразу же опустились на 2 копейки, выросли на полкопейки и вернулись обратно.
В мире доллар после обеда пошел в рост и уже превысил вчерашний послеобеденный уровень. Мы сегодня не реагируем ни на что.
Официальный курс встретили котировками 27.9900 - 28.0100. За день опустились на копейку относительно открытия и выросли на копейку относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 27.0774 (-13) +93
2019 - 26.8540 (+2) +115

2018 - 26.1785 (-5)
2017 - 26.7567 (-3)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:35

Тем временем: итоги ОВГЗ-аукциона

По результатам сегодняшнего аукциона привлекли 4593 млн грн, из них\

  • 3 мес (70 дн) - 33 млн (лимит - 0.5 млрд по номиналу) по ставке 8.50 (+0.73 к трехмесячным, +0 к последним полугодовым)%
  • 1 год (322 дн) - 4405 млн по ставке 11.15 (+0.40)%
  • 1.5 года (581 дн) - 3 млн по ставке 11.30 (+0.20)%
  • 6 лет (2226 дн) - 152 млн по ставке 12.75 (+0.25)%
Ставки поднялись по всем позициям. Заявки, как и на прошлом аукционе, опять удовлетворены полностью (исключая сверхкороткие 70-дневные, где единственное наглое предложение 10% принято не было), то есть, существенного резерва для роста заимствований, даже при слегка приподнятых ставках, нет (хотя подъем и оживил процесс - собрали втрое больше, чем в прошлый раз).

Завтра выплаты 2.5 млрд грн (1.1 - погашение, 1.4 - купон), послезавтра - 11.5 млн долл. На следующей неделе (28.04) - 12.5 млрд грн (11.6 - погашение, 0.9 - купон). На погашения этой недели одолженного хватит, но на следующей, при неизменности картины, погашать Минфину придется также и из собственных средств. Так что в борьбе за ставки козырей больше у кредиторов.

----------------------------------------
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

о, коридор я, можно сказать, угадал :lol: :lol: :lol:
clash
 
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